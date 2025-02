Javier Milei salió en defensa de Lionel Messi luego de que el periodista y militante kirchnerista, Diego Brancatelli, amenazara al mejor jugador del mundo. Todo esto surge luego de que el delantero del Inter de Miami le obsequiara dos camisetas de ese club al mandatario y a su hermana Karina.

A través de la red social X, el presidente de la nación volvió a disparar contra el kirchnerismo y la izquierda con un contundente mensaje, tildándolos de “enfermos de poder, de odio, resentimiento y envidia”.

El viernes, Brancatelli había lanzado una fuerte amenaza contra el mejor jugador del mundo por su guiño a Milei: "Messi, cuando esto explote, vamos a ir a buscarte".

“Acá podemos observar cómo la basura de Brancatelli amenaza a Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia, que tenemos la bendición de que sea argentino, y que nos ha dado infinidad de alegrías a los argentinos, solo por el hecho de que recibí una camiseta firmada por él”, comenzó diciendo el mandatario con un fuerte descargo al panelista de C5N y militante kirchnerista.

Continuando con su mensaje en la red social X, Milei manifestó, con fuertes frases: “esto es el kirchnerismo, una secta enferma de poder que llegan al punto de amenazar a nuestros máximos ídolos de la historia sólo porque no se suman a su pelea enfermiza por el poder. No pueden aceptar que los argentinos les dieron la espalda. No pueden aceptar que perdieron sus privilegios. Están enfermos de poder, de odio, de resentimiento y de envidia, características propias de todos los zurdos hijos de puta”, indicó.

Por último, dijo: “Afortunadamente la era en la que personajes como este conducían los destinos del país se ha terminado. La libertad avanza y no hay nada que puedan hacer para frenarlo”.