Tras la suspensión de las PASO, los partidos de Chubut deben responder este lunes cómo elegirán a sus candidatos

Con la finalidad de ordenar los procesos internos, que en caso de requerir elecciones para designar candidatos demandan un proceso de entre 60 y 90 días, el juez federal con competencia electoral en Chubut Hugo Sastre notificó a los partidos políticos que deben esclarecer "sus procedimientos de selección de candidaturas para las Elecciones Nacionales del corriente año".

La medida se adoptó ante la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para las elecciones de este año, de acuerdo con la ley 27.783 recientemente aprobada, que si bien no eliminó, ordenó prescindir de ese procedimiento para elegir a los postulantes.

Hay que recordar que en octubre de este año habrá elecciones para la renovación parcial del Congreso de la Nación, un turno electoral en el que Chubut pondrá en juego dos bancas de la Cámara Baja.

En ese marco, se vencen este año los mandatos de Eugenia Aianello (Unión por la Patria) y Ana Clara Romero (PRO).

"La suspensión de las Elecciones PASO para este turno electoral requiere ajustar las prácticas internas de las agrupaciones (y de las alianzas transitorias que eventualmente conformen) para garantizar tal funcionamiento democrático", añade la notificación judicial.

¿Puede haber sanciones?

"Es sólo un plazo ordenatorio -explicó el Dr. Enrique Kaltenmeir, secretario electoral, ante la consulta de ADNSUR-. No hay una sanción prevista en caso de que no respondan, pero si no adoptan un procedimiento democrático para la selección de candidatura, cuando presenten las listas el 17 de agosto, no las vamos a poder oficializar, entonces van a quedar fuera de la competencia electoral. Por eso, la idea es instarlos a que blanqueen ahora el proceso electoral para definir sus candidaturas, ya sea que vayan solos o en alianzas".

De este modo, los partidos políticos con actuación en la provincia deberían presentar hasta antes de este lunes, a las 9:30 horas, una respuesta sobre esos procedimientos. Aunque de momento no habrá consecuencias con las agrupaciones que no respondan, podrían encontrarse que, al momento de presentar las listas, se encuentren con la dificultad para oficializarlas, si no se verifica un mínimo procedimiento democrático para la designación de postulantes.

"Esto no significa necesariamente que deba haber una elección interna, con conformación de mesas y afluencia de afiliados votando, pero sí se debe garantizar un mínimo estándar democrático, es decir que todos quienes tengan intención de ser candidatos tengan posibilidad de manifestarlo", precisó el secretario electoral.

Por ejemplo, añadió el funcionario judicial, podría ser un proceso similar al que utilizan los partidos para la designación de sus autoridades, que no siempre implican un procedimiento electoral, sino que pueden hacerse a través de asambleas o congresos internos.

"Lo que el juzgado está haciendo es avisar con tiempo que deben garantizar esos estándares -indicó Kaltenmeier-. Lo que se va a hacer el 17 de agosto es juzgar si esto se cumplió o no, para oficializar las candidaturas".

En definitiva, se busca que los órganos partidarios que determinen las candidaturas tengan representación electoral, con participación de minorías o distintas corrientes partidarias.

Lo atípico de la situación es que se trata de una suspensión temporal de las PASO, ya que en teoría podrían volver a aplicarse en las elecciones de 2027, razón por la cual tampoco se exigirá a los partidos políticos que modifiquen sus cartas orgánicas, para adaptarse a una situación que en principio sería de carácter temporal.

Las respuestas de los partidos

En los ámbitos partidarios mostraron alguna extrañeza por el pedido, considerando que los partidos están facultados para establecer sus mecanismos de selección, siempre y cuando se respeten los cronogramas electorales.

Sin embargo, no se ve especialmente como una dificultad el pedido, aunque sí lo anticipado de los plazos. Desde el PJ, por ejemplo, sus apoderados señalaron que recién para el mes de mayo tienen prevista una reunión del consejo partidario para definir si irán en alianza con otras fuerzas partidarias, momento a partir del cual definirán el modo de selección de candidatos a la diputación nacional.

Las respuestas de los partidos: hay que esperar a la definición de las alianzas

Partido Justicialista Distrito Chubut tiene previsto convocar al Consejo del Partido durante el mes de mayo de 2025 y entre otros puntos se definirá la constitución de una alianza transitoria para las próximas elecciones generales de octubre del corriente año.

“Por lo tanto, resulta hoy imposible informar sobre la modalidad de selección de candidatos a Diputados Nacionales -indicaron en esa nota los apoderados-. La vocación frentista de nuestro partido nos permite prever que participaremos integrando una alianza transitoria, cumpliendo todos los requisitos legales vigentes”.

Y anticipan además que, en caso de concurrir de forma individual, lo harán de acuerdo con las previsiones de la Carta Orgánica y de legislación electoral, es decir garantizando los mecanismos democráticos que busca preservar el Juzgado Electoral.

También desde el PRO habrá una respuesta similar, con relación al modo establecido por la carta orgánica partidaria, por el cual el Consejo Directivo eleva la propuesta a la asamblea, como máximo órgano de representación de los afiliados, para definir las candidaturas.

Previamente, se tratará la autorización para realizar alianza con otras fuerzas partidarias, tras lo cual debe fijarse el reglamento para la determinación de candidaturas.

Desde la Unión Cívica Radical se recordó que el sistema está establecido también por su carta orgánica partidaria, con elecciones internas, si bien harán la salvedad de que habrá alianza transitoria, que a su vez establecerá un nuevo reglamento interno electoral.

“Hace como 15 años nos acostumbramos a las PASO, pero antes de ese sistema, lo habitual eran las elecciones internas -confiaron desde la conducción partidaria-. Como muy tarde, esa interna se debería contar para fines de julio; pero eso en caso de que no hubiera frente. Nosotros lo vamos a hacer, pero todavía no podemos manifestar qué dirá el reglamento”.

En cualquier caso, se confió en que el procedimiento elegido cumplirá con los parámetros establecidos por la Cámara Nacional Electoral, en acuerdo con las condiciones de representatividad del órgano que se encargue de dicha tarea. A diferencia de los partidos, la fecha límite para la presentación de alianzas es el 7 de agosto.