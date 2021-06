Luego de que el cantante El Dipy "desafiara" al ex presidente Mauricio Macri a tomarse una foto juntos para que "reventaran los kirchnerista", el encuentro entre ambos se llevó a cabo este mediodía.

“¿Qué pedí? Foto. ¿Y que pasó? Salió selfie con Mauricio Macri. ¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes”, escribió el músico en su cuenta de Twitter tras su visita al actual titular de la Fundación FIFA, donde adjuntó además la foto de la reunión.

Todo comenzó el pasado martes, cuando cansado de que lo insultaran por su posición política, El Dipy publicó un tuit a modo de de descaro. “Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa... si no pienso como ustedes, soy de Macri? Me cansaron”, había publicado.

“Solo por el placer de ver reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola, @mauriciomacri, ¿sale selfie?”, agregó en aquel entonces quien se convirtiera en los últimos meses en un referente de las redes sociales en lo que a reclamos políticos se refiere.

Inmediatamente Macri redobló la apuesta, y le respondió citando el tuit original. “Cuando quieras hacemos la foto”, dijo el ex mandatario.

Y finalmente este jueves ambos se reunieron y se tomaron la fotografía que revolucionó las redes sociales.