Luego de que Patricia Bullrich criticara a María Eugenia Vidal asegurando que su indefinición electoral "no ayuda" a Juntos por el Cambio de cara a los comicios, la ex gobernadora bonaerense le respondió, y aseguró que "podemos esperar para definir candidaturas en este contexto de pandemia”.

“Este no es el tiempo de dar debate sobre candidaturas”, afirmó quien en 2015 se impusiera ante Anibal Fernández, y agregó: "Cada vez que me preguntan digo lo mismo: yo pienso en las familias que mientras hacemos esta nota están acompañando a su familia en terapia intensiva, lamentando la pérdida de un ser querido o la gente que perdió su trabajo y está angustiada".

En ese sentido, y en diálogo con Radio 10, Vidal sostuvo que "este es un debate de la política, de la dirigencia, no de la gente", y que "cuando se dé el cierre de la lista empezará la campaña, hoy no estamos en campaña”.

“Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar”, había afirmado el pasado viernes la ex ministra de Seguridad nacional en relación a la indefinición de la ex mandataria bonaerense de cara a los comicios de este año.

Al respecto, Vidal remarcó que “Juntos por el Cambio tiene buenos candidatos de las tres fuerzas políticas tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires". "Podemos esperar para definir candidaturas en este contexto de pandemia”, enfatizó.

“Mi responsabilidad no es hablar de candidaturas, ni en Provincia, ni en Ciudad, ni en ningún lado, la gente espera vernos cercanos, entender sus necesidades, tratar de acompañar las medidas que sean buenas para la pandemia y también cómo oposición marcar lo que el gobierno hace mal”, sostuvo además quien fuera vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el segundo mandato de Mauricio Macri.

“Todos integramos una coalición que, como toda coalición, tiene matices y está bien que los tenga. La Argentina está yendo hacia un gobierno de coalición, el oficialismo es una coalición, nosotros también, y dentro de una coalición hay diversidad”, expresó en relación a las internas en su partido, y cerró: “En Juntos por el Cambio no hay jefaturas, hay liderazgos. Entre ellos, el del ex presidente, sin duda. Pero no hay un jefe. Creo que eso es bueno y es un activo, le da fortaleza como espacio político que la mesa de discusión sea horizontal. Eso no invalida que yo siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que Mauricio Macri me dio en política”.