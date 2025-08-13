La interna del Partido Justicialista de Chubut que definió como candidatos a diputados por el frente Unidos Podemos a Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin, las heridas en el peronismo local comenzaron a exponerse con mayor claridad.

En las últimas horas, las diputadas Mariela Williams y Tatiana Goic confirmaron que dejan el bloque Arriba Chubut, presidido por Juan Pais, para conformar un nuevo espacio dentro de la Legislatura.

Al explicar su decisión, Williams remarcó que la convivencia dentro del bloque estaba deteriorada, pero fue la interna entre Luque y Dante Bowen la que terminó de dinamitar el espacio.

“La interna repercutió en el bloque. Yo he votado distinto al bloque. Apoyé al oficialismo en algunos de los proyectos y eso no gustaba. Venía ya una situación muy tensa hace tiempo y con la interna, como nosotros militamos para Bowen, se termina de desatar esta cuestión”, señaló la diputada en diálogo con Rodrigo Mansilla.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

También se refirió a lo ocurrido durante la última sesión, donde se registraron duros cruces entre representantes del bloque Despierta Chubut y gran parte del peronismo. “Hubo pases de factura entre la gente que responde a Luque y el oficialismo. No entro en ese tipo de chicanas, a mí me gusta discutir proyectos. La chicana la tenemos que dejar en el pasillo”, afirmó Williams.

EL ROL DE LOS HERMANOS SASTRE, UN ASPECTO CLAVE

Si bien aún no se expresó públicamente, la decisión de Goic también estaría vinculada a cuestiones electorales, debido a que la diputada será compañera de fórmula del sindicalista Alfredo Béliz, en un espacio del PJ disidente que cuenta con el apoyo de los hermanos Sastre.

Tanto Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, como su hermano Ricardo, ex vicegobernador de la provincia, acompañaron la candidatura de Bowen, lo que terminó de erosionar el vínculo con la conducción del PJ, a cargo de Gustavo Fita.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

El nuevo espacio que ocuparán las dos diputadas provinciales se llamará Primero Chubut, mismo nombre que tiene el espacio político creado por los hermanos Sastre.

Con la partida de Goic y Williams, Arriba Chubut quedará conformado por Pais, Fita, Emanuel Coliñil, Vanesa Abril y Norma Arbilla.