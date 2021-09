El escándalo interno del Gobierno no cesa, y este viernes tuvo un nuevo episodio luego de que tras la filtración de los tres audios críticos de la diputada Fernanda Vallejos hacia Alberto Fernández, la legisladora Gabriela Cerruti pidiera la renuncia de la economista.

"Si pensás todo eso, andate", apuntó la también periodista luego de que Vallejos afirmara en unas conversaciones privadas dadas a conocer por la prensa que el presidente es un "okupa" y que la gestión de la pandemia fue "muy mala", entre otros exabruptos.

"Si formás parte de un gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí? Yo no me quedaría ni un minuto”, señaló Cerruti en Radio con Vos, y agregó: “Uno no dice en privado lo que no se banca decir en público”.

En ese sentido, la diputada reveló que mantiene muchas diferencias con su colega, y aseguró que sus dichos no son representativos de un gran grupo de personas.

“Por algo no estuvo en las listas de este año. así que no sé si representa a mucha gente”, reflexionó.

Y cerró: “Si pensás todo eso de gente con la que compartís el espacio, te tenés que ir, no tiene sentido que te quedes”.