En un análisis contundente de la realidad política posterior a las elecciones, el diputado provincial y presidente del bloque peronista, Juan Horacio Pais, afirmó que el acto electoral del domingo funcionó como un claro plebiscito sobre la gestión del gobierno de Ignacio Torres.

Pais no dudó en calificar la gestión provincial como “paupérrima” y aseguró que, aunque una campaña publicitaria masiva puede enmascarar la realidad por un tiempo, “a la larga cualquier ciudadano se choca contra la realidad y va a votar en función de lo que palpa y de lo que ve”, disparó.

Respecto al apoyo nacional obtenido por el oficialismo de La Libertad Avanza, el legislador manifestó su sorpresa. “Me sorprende, por las políticas que ha aplicado Javier Milei contra ciertos intereses populares y muchas veces de modo injustificado, que tenga el porcentaje de apoyo que obtuvo”, reconoció en el programa 'Sin Hilo' por Canal 12.

En ese punto, agregó: “no me sorprende que un oficialismo nacional tenga pisos del 30% porque es lo normal en las elecciones de medio término”.

“JAMÁS SE GESTIONÓ TAN MAL COMO HASTA AHORA”

El legislador provincial se refirió específicamente a la crisis en Chubut con la mirada puesta en el sector petrolero.

“Si bien la provincia ha enfrentado múltiples crisis a lo largo de su historia, jamás se gestionó tan mal como ahora”, afirmó.

Recordó la promesa de no realizar despidos y contrapuso: “en la provincia son más de 11.000 despidos formales. Esa cantidad seguro impactó en el ánimo del electorado”.

El jefe del bloque peronista destacó el desempeño del diputado nacional electo, Juan Pablo Luque, porque fue “el único candidato que terminó entre los primeros y no tuvo ninguna estructura corporativa de apoyo”.

Con esta definición, Pais se refirió a la falta de apoyo explícito de intendentes y de la maquinaria estatal como tuvieron otras fuerzas.

INTERNA PERONISTA

Al analizar la interna peronista, el diputado fue claro al señalar que la lista encabezada por el sindicalista Alfredo Béliz “se notaba que fue auspiciada por el Gobierno porque funcionaron como aliados”, evaluó.

Acusó al oficialismo provincial de “intervenir fuertemente” en la interna peronista con el objetivo de dividir el voto, pero fue “una estrategia que no rindió los frutos esperados para el Gobierno”.

Pais contrastó la campaña de Luque con la del oficialismo. Mientras el candidato peronista hizo una campaña “de contacto cara a cara con la gente”, el gobierno provincial desplegó “toda una estructura de intendentes y de ministerios que repartían bolsones y bolsones como si no hubiera un mañana”.

Además, se desarrollaron actos de campaña al borde de la ilegalidad, denunció.

“LA ENMIENDA DE LOS FUEROS ES UN MAMARRACHO”

Sobre la reforma constitucional que eliminó los fueros aprobada por el 63% de los votos, Pais fue terminante: “la enmienda de los fueros es un mamarracho”.

“Los legisladores oficialistas que la votaron saben que esto es así y lo hicieron para tener un eslogan electoral porque no se podían agarrar de una gestión muy mala”, exclamó.

El diputado consideró que, a pesar del triunfo en el referéndum, el resultado no fue el esperado por el oficialismo: “ni siquiera les fue como pensaban, porque pensaban que iba a salir 90 a 10 y salió con 63% de los votos sin que nadie haya militado el no”, precisó.

Para Pais, esta cifra no representa una virtud del gobierno, sino una herramienta “para intentar tapar en los medios la debacle” que ha sido la elección para ellos.

Respecto al futuro, el legislador envió un mensaje al oficialismo: las elecciones dan mensajes. Criticó la metodología de “atropellar” en la Legislatura con proyectos que se tratan con celeridad y sin consenso.

“Me parece que es un mensaje para decir: escuchen un poco más en un marco de diálogo y consenso”, reflexionó.

Pais aseguró que desde su bloque nunca se oponen “a algo porque sí”, sino que siempre fundamentan sus posiciones.

EL ‘PECADO ORIGINAL’ DEL PERONISMO: SUBESTIMAR LAS VARIABLES ECONÓMICAS

Recordó que en la primera etapa del gobierno hubo un buen diálogo, pero sugirió que este se deterioró, posiblemente por la campaña electoral. “Para dialogar, las partes se tienen que escuchar”, sentenció.

El presidente del bloque peronista hizo un llamado a la reflexión para su propio espacio a nivel nacional. Coincidió en que el peronismo debe “proponer, no solamente oponerse” de cara al futuro, y reconocer el “pecado original” de haber subestimado variables económicas que terminaron llevando al “fracaso electoral”.

El análisis de Juan Horacio Pais delineó los desafíos tanto para un oficialismo provincial cuestionado como para una oposición que busca reconstruir su proyecto de poder en un escenario donde la gestión de gobierno y la calidad institucional se han convertido en los ejes del debate.