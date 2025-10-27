El peronismo logró este domingo una de sus escasas victorias a nivel nacional al imponerse en Santa Cruz, la provincia que vio nacer al kirchnerismo. Con el exsacerdote Juan Carlos Molina como principal candidato, el frente Fuerza Santacruceña obtuvo el 32,08% de los votos, superando por estrecho margen a La Libertad Avanza (31,72%).

En tercer lugar quedó el oficialista Por Santa Cruz , encabezado por José Daniel Álvarez, que apenas alcanzó el 15,47%, marcando un duro golpe político para el gobernador Claudio Vidal y su espacio Provincias Unidas.

En medio del desconcierto por los resultados, Vidal reunió este lunes a primera hora a su gabinete en Casa de Gobierno y pidió a todos los ministros y secretarios que pongan a disposición sus renuncias. La decisión, según fuentes cercanas al mandatario, responde a la necesidad de evaluar responsabilidades, revisar programas y repensar estrategias luego del bajo desempeño electoral.

“El gobernador busca realizar una autocrítica profunda y analizar la efectividad de las políticas implementadas desde diciembre pasado”, señalaron desde su entorno, según publica El Nuevo Día.

La revisión incluirá el cumplimiento de los compromisos de gestión, la ejecución presupuestaria y el impacto de los programas provinciales en la población.

El resultado de los comicios dejó al oficialismo sin representación en Diputados y generó tensiones internas dentro del espacio. Vidal considera que el mensaje de las urnas fue claro y que es momento de ajustar el rumbo para recuperar la confianza de los santacruceños.

Tras la evaluación, se espera que en los próximos días el mandatario anuncie una reestructuración parcial del gabinete, con posibles cambios en áreas sensibles vinculadas a producción, desarrollo social y economía. El desafío inmediato será recomponer la imagen del gobierno y fortalecer la gestión provincial de cara al futuro.