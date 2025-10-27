El presidente Javier Milei ofreció detalles sobre las modificaciones en su gabinete que planea implementar tras el contundente triunfo electoral que obtuvo su espacio político La Libertad Avanza.

En una entrevista con el periodista Antonio Laje para A24, Milei adelantó que su equipo de gobierno se renovará a partir del 10 de diciembre, coincidiendo con la conformación del nuevo Congreso, y anticipó que esas modificaciones serán fundamentales para avanzar con la agenda legislativa que impulsa.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, subrayó Milei, quien se mostró comprometido con la necesidad de armar un equipo preparado para negociar y facilitar la aprobación de las iniciativas clave de su mandato.

El Presidente apuntó a la nueva composición de cámaras como la base para la reconfiguración política a la que apunta. “¿En la cabeza de quién estaba que pudiésemos ganar la provincia de Buenos Aires? Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes no estamos entendiendo nada”, indicó, en clara alusión al resultado electoral en la provincia más importante del país, donde su espacio obtuvo un 40,84% de los votos, dominando sobre Fuerza Patria, que alcanzó el 24,50%.

CAMBIOS DE GABINETE Y NUEVAS ALIANZAS EN EL GOBIERNO DE MILEI

El mandatario no descartó sumar referentes de otras fuerzas políticas a su gabinete para consolidar mayorías que permitan avanzar en su programa. “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer”, afirmó al responder sobre la posibilidad de incorporar actores políticos aliados, confirmando así su estrategia pragmática.

Sobre rumores de tensiones internas, especialmente entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado negó rotundamente cualquier roce. “¿Dónde estaban Karina Milei y Santiago Caputo mientras daba el discurso? No va a cambiar eso. Ellos son los arquitectos de esto. Soy el divulgador, el que lleva las ideas, el que tiene la visión, pero al muñeco hay que hacerlo funcionar”, aseguró con ironía, destacando la unidad de su equipo operativo.

En relación con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien fue señalado en especulaciones mediáticas como posible salida, Milei evitó confirmar cambios específicos. “Tiene un rol muy destacado dentro del Gobierno. Veremos a la luz del nuevo Gabinete cómo quedarán las cosas”, señaló, dejando abierta la puerta a una renovación pero sin detallar nombres.

Milei también explicó que algunos ministros deberán dejar sus cargos para cumplir con su rol legislativo tras la elección. Entre ellos mencionó a Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y el vocero presidencial Manuel Adorni. “Me parece una falta de respeto que, a gente que ha hecho mucho, la agenda periodística los quiera sacar”, se defendió, poniendo en valor la labor de estos funcionarios y lamentando las presiones mediáticas para su salida antes de tiempo.

RECONOCIMIENTO A LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LOS PRÓXIMOS PASOS DE MILEI

El jefe de Estado admitió que no esperaba la magnitud del resultado electoral que alcanzó La Libertad Avanza y elogió la campaña realizada por Diego Santilli, legislador del PRO. “La campaña de Santilli fue admirable; fue uno de los primeros que creyó en la alianza del PRO con La Libertad Avanza”, destacó, subrayando la importancia de la alianza entre fuerzas políticas para consolidar la gobernabilidad.

Sobre los nombres que reemplazarán a los funcionarios que dejarán el Gabinete, Milei confesó que ya están en carpeta, pero prefirió no hacerlos públicos para evitar especulaciones que podrían “arruinarles la vida antes de asumir”. “Necesito que las cosas funcionen y que la gente pueda trabajar tranquila. Los que están definidos están definidos y lo saben”, concluyó con firmeza.