El presidente de la Nación, Javier Milei, agradeció este domingo por la noche a los “10 millones de argentinos” que votaron a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

Desde el búnker de LLA, Milei agradeció también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, de Seguridad y Defensa, respectivamente, por haber aceptado “aunar fuerzas” junto con el exmandatario Mauricio Macri para “terminar con el populismo”.

“El país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”, dijo al celebrar el triunfo de La Libertad Avanza (LLA). Y agregó: “Hemos logrado salir y hoy Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hemos hecho en los últimos dos años”.

”Argentina está peleando por su vida, se está muriendo", advirtió Trump tras ratificar su apoyo a Milei

Por otra parte, el presidente destacó que La Libertad Avanza (LLA) pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 20”, y ponderó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

Tras remarcar que “a partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina” y que “en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo sino el oficialismo provincial”, Milei invitó a “la gran mayoría de los gobernadores a discutir en conjunto estos acuerdos”.

Noticia en desarrollo