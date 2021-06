Luego de que Alberto Fernández se viera envuelto en una fuerte polémica al afirmar que "los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva, pero los argentinos venimos de los barcos" Victoria Donda, titular del INADI, habló sobre los dichos del presidente y aseguró que “muchas veces nos podemos equivocar”.

El pasado jueves el presidente había instruido a la funcionaria a revisar, bajo su rol como presidenta del organismo que tiene como fin combatir la discriminación en todas sus formas, revisar si había cometido algún acto discriminatorio en sus frases.

A través de una carta formal Fernández se "permitió" "poner a su consideración estas reflexiones a los fines que usted considere que correspondan”

“En el día de ayer cité una frase ‘los argentinos llegamos de los barcos’ que advierto que mueve algunos de los prejuicios que hay en nuestra sociedad. Con quienes se sintieron ofendidos con mis dichos no dude en disculparme. Pero como observo que ha sido interpretada por algunos de modo que contradice mis acciones y nuestras decisiones de gobierno, me permito poner a su consideración estas reflexiones a los fines que usted considere que correspondan”, había afirmado el mandatario en un escrito de dos páginas.

En ese contexto. Donda destacó el pedido de disculpas del Presidente y lo calificó como una práctica “histórica”.

“El Inadi no había iniciado acción; el presidente se presentó en forma espontánea con una nota aclaratoria de sus dichos, pidiendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos”, explicó la funcionaria.

Y sumó: “Creo que es histórico, destacable y una excelente práctica por parte de los funcionarios que salga a disculparse por algo que ofendió a distintas comunidades. El Inadi representa y protege a esas comunidades y la carta es pública”.

"Lo que sí se va a hacer es presentar una ley para actualizar la ley antidiscriminación para que se incluyan talleres de capacitación para toda la administración pública y para aquellas empresas que tengan participación nacional, con lo cual ahí está incluido también el Presidente”, indicó además previo a aclarar que las decisiones del Inadi no son apelables, porque no son actos administrativos, sino resoluciones u observaciones.

“En todo caso se puede pedir una reconsideración, pero es ante el propio Inadi”, cerró.