Tras el fallo de la Corte Suprema, los fiscales se oponen a otorgar prisión domiciliaria a Cristina Kirchner

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron este martes, tras la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que debe rechazarse el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de la ex presidenta.

En su presentación ante el Tribunal Oral Federal N° 2, consideraron que no existen motivos que justifiquen el cumplimiento de la pena en su domicilio , por lo que solicitaron que la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad sea cumplida en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

El dictamen se da a conocer luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificará la condena contra la exmandataria nacional en el marco de la causa Vialidad, y sus abogados solicitarán que cumpla la pena con prisión domiciliaria.

La causa Vialidad se refiere al direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y en 2022 derivó en una condena por administración fraudulenta contra el Estado. La vicepresidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque aún resta el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema para que la pena quede firme.

¿QUÉ PLANTEAN LOS FISCALES?

Luciani y Mola remarcaron que la defensa no logró demostrar condiciones excepcionales que ameriten el beneficio de la detención domiciliaria y argumentaron que, al tratarse de una condena firme, corresponde que se aplique la pena de manera efectiva en una cárcel, tal como establece el régimen penal vigente.

Los fiscales, según publica Infobae, consideraron que Cristina Kirchner no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión y que el argumento de la edad -tiene 72 años- no es una obligación, sino que la ley dice que “podrá” otorgársela.

Por otra parte, sobre las cuestiones de seguridad que Cristina Kirchner alegó respecto a su rol como ex presidenta y su intento de homicidio en 2022, la Fiscalía sostuvo que eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”, sostuvieron los fiscales.

EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”. Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, al desestimar el recurso del Ministerio Público por considerarlo “inadmisible” según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Según el fallo, al que tuvo acceso ADNSUR, “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida”, además de remarcar que la expresidenta “relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares”.

Tras la decisión unánime del máximo tribunal, la pena a seis años de prisión quedó firme, por lo que la líder del PJ será detenida. Todo indica que solicitará la prisión domiciliaria.