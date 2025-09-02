El presidente de la Nación, Javier Milei, decidió recortar su gira por los Estados Unidos y finalmente viajará únicamente a Los Ángeles, donde participará de un encuentro con destacados empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense Michael Milken.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el paso por el desierto de Mojave, en Nevada, estaba condicionado por algunos detalles técnicos del viaje, referentes a las horas de descanso de los pilotos, pero la propia humorista había anticipado su presencia en la difusión del evento que dará el próximo viernes 5 de septiembre.

ANSES confirmó un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados en septiembre de 2025

Sin embargo, en pleno escándalo por la filtración de audios internos en la que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablar con los propios, el libertario optará por protagonizar un viaje exprés que incluirá como único destino Los Ángeles.

Se espera que el miércoles por la noche el mandatario nacional parta hacia Los Ángeles. Allí cumplirá con la agenda prevista para el jueves y parte del viernes, y volverá al país el mismo 5 de septiembre, en las vísperas de la elección bonaerense que se celebrará el domingo 7.

MILEI HABLÓ DE “ESPÍAS QUE SE DISFRAZAN DE PERIODISTAS”

Luego de que el Gobierno decidiera recurrir a la Justicia para frenar la difusión de audios adjudicados a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el presidente se refirió por primera vez al tema a través de la red social X.

Filtraron un audio de Karina Milei: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros”

"A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin", afirmó el mandatario.

LOS AUDIOS DEL ESCÁNDALO

El Gobierno Nacional denunció en las últimas horas ante la Justicia Federal “una operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de los audios en los que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, sostuvo.

En la misma línea, amplió: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

El freno a la obra pública en el gobierno de Javier Milei: 7 casos provinciales que muestran su impacto en la vida diaria

La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal 12.

La denuncia del Gobierno hizo hincapié en “la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal”, por lo que solicitó una “medida cautelar urgente: la prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de dichos registros, y de todo otro elemento relacionado con la maniobra ilícita, en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos”.