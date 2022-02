Ucrania solicitó este domingo a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que cite a una reunión urgente con el objeto de que Rusia dé explicaciones sobre la concentración de tropas en la frontera común y sobre su ocupación de la península de Crimea.



Paralelamente, Estados Unidos le garantizó a Ucrania que "responderá rápida y decisivamente, junto con sus aliados y socios", ante "cualquier agresión" de Rusia, en una conversación telefónica entre los presidentes Joe Biden y Volodimir Zelenski.



Además, Zelenski le dijo a su colega que estaba "convencido" de que "su visita a Kiev en los próximos días sería una señal poderosa y ayudaría a estabilizar la situación", reportó la Presidencia ucraniana.



"Solicitamos una reunión con Rusia y todos los estados miembros (de la OSCE) dentro de las próximas 48 horas para discutir su reforzamiento y redespliegue a lo largo de nuestra frontera", así como la situción en la "temporalmente ocupada Crimea", anunció el canciller ucraniano, Dmitri Kuleba, en su cuenta en Twitter.



Kuleba explicó que Kiev decidió pedir esa reunión porque Rusia "no respondió" a su requerimiento anterior de explicaciones, hecho el viernes pasado, "en virtud del Documento de Viena" sobre fomento a la confianza y a la seguridad de los países de la OSCE, y advirtió que si Moscú no responde satisfactoriamente esta vez, convocará a una reunión extraordinaria del organismo en Viena.



Mientras tanto, Biden y Zelenski "coincidieron en la importancia de mantener la diplomacia y la disuasión en respuesta a la concentración de fuerzas militares rusas en las fronteras con Ucrania", informó la Casa Blanca en un comunicado.



En la conversación telefónica de unos 50 minutos, Biden "dejó claro que Estados Unidos responderá rápida y decisivamente, junto con sus aliados y socios, a cualquier agresión de Rusia a Ucrania", según la nota, citada por las agencias de noticias AFP y Europa Press.



En ese contexto, la embajada de Estados Unidos en Ucrania informó que este domingo por la mañana llegaron a Kiev "dos aviones con ayuda estadounidense utilizable de inmediato para reforzar las defensas de Ucrania".



El cargamento "incluye munición y lanzagranadas de hombro", precisó la embajada en un comunicado publicado en Twitter junto a fotografías del material.





Menos vuelos hacia Ucrania



En tanto, la aerolínea de Países Bajos KLM informó el sábado por la noche que canceló todos los vuelos hacia Ucrania hasta nuevo aviso y la compañía de vuelos chárter ucraniana SkyUp reportó que un vuelo que iba de Madeira, Portugal, a Kiev fue desviado este domingo a la capital de Moldavia, Chisinau.



Pese a ello, "el espacio aéreo de Ucrania permanece abierto y el Estado está trabajando para prevenir los riesgos para las compañías aéreas", indicó el Ministerio de Infraestructura en un comunicado publicado en Facebook.



La mayoría de las compañías aéreas seguía operando, según el Ministerio, que agregó que actualmente 29 aerolíneas internacionales realizan vuelos desde 34 países.



Por otra parte, el jefe de gobierno de Alemania, el canciller Olaf Scholz, reiteró este domingo que su país impondrá "duras" sanciones de aplicación inmediata a Rusia en caso de que se cumplan las predicciones de Occidente de que Moscú invadirá Ucrania.



Scholz se reunirá este lunes en Kiev con Zelenski y un día después será recibido en Moscú por el mandatario ruso, Vladimir Putin, como parte de intensas gestiones diplomáticas para tratar de evitar lo peor.



Ante una hipótesis de conflicto



"En caso de agresión militar contra Ucrania, que pondría en peligro su soberanía y su integridad territorial, esto conduciría a sanciones duras, que hemos preparado cuidadosamente y que podremos aplicar inmediatamente con nuestros aliados en Europa y en la OTAN", advirtió Scholz a periodistas en Berlín.



La semana pasada, el canciller alemán se reunió en Washington con Biden para discutir la crisis.



En esa ocasión, y junto a su huésped, el jefe de la Casa Blanca afirmó que el gasoducto Nord Stream 2, construido por Rusia para llevar gas a Europa a través de Alemania, no entrará en funcionamiento si Moscú invade Ucrania, algo que perjudicaría también a la Unión Europea (UE).



No obstante, "en este momento" Washington no está "considerando un régimen de sanciones preventivas", aseguró el vocero del Departamento de Defensa, John Kirby, en declaraciones a la televisora Fox News, según la agencia Sputnik.



También la semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con Putin en Moscú y con Zelenski en Kiev para tratar de rebajar las tensiones.



Estados Unidos e Italia anunciaron ya planes para evacuar a casi todo el personal de sus embajadas en Ucrania.



Asimismo, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y otros países europeos urgieron a todos sus ciudadanos a abandonar Ucrania.



Este domingo, Australia suspendió de manera temporal las operaciones en su embajada de Kiev "dado el deterioro de la situación de seguridad", explicó la canciller, Marise Payne.



Estados Unidos y la OTAN sostienen que Rusia desplegó a más de 100.000 soldados cerca de su frontera con Ucrania y que se prepara para invadir a su vecina exrepública soviética, con cuyo gobierno nacionalista y prooccidental está fuertemente enfrentada.



Rusia niega tener planes de invadir a Ucrania, pero aprovechó la crisis para exigir a Estados Unidos garantías de que Ucrania no ingresará a la OTAN, algo que ve como una amenaza, y que la alianza reduzca sus tropas en países de Europa del Este.



Washington y la OTAN rechazaron la exigencia y dijeron que no enviarán tropas a Ucrania para combatir una invasión rusa.



En una conversación telefónica de una hora, Biden dijo el sábado a Putin que invadir Ucrania causará "un extendido sufrimiento humano" y acarreará una "respuesta decisiva, con severos costos".



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reiteró que la eventual invasión de Rusia a Ucrania podría ocurrir "tan pronto como esta semana" y vaticinó que probablemente comenzará con "fuertes ataques con misiles y bombardeos".



Fuente: Telam