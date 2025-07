Transporte en Comodoro: se aprobó el nuevo pliego pero preocupa una posible escalada el valor del boleto

El bloque oficialista del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia logró este jueves avanzar en el tratamiento del nuevo pliego del transporte público de pasajeros. La iniciativa, que propone un contrato de concesión por diez años, fue tratada esta noche en segunda lectura luego de un acuerdo alcanzado entre el bloque, el Ejecutivo y el equipo técnico-jurídico del municipio.

“Empezamos el día creyendo que no iba a salir, pero nos reunimos con el intendente, analizamos los aspectos técnicos y jurídicos y nos pusimos a trabajar a contrarreloj para tener los pliegos listos”, confirmó el presidente de Arriba Chubut, Marcos Panquilto, en comunicación con ADNSUR.

El nuevo pliego mantiene la estructura general previamente presentada, pero incorpora correcciones solicitadas por el Ejecutivo. Según explicó, se ajustaron aspectos legales y numéricos “para evitar un impacto desmedido en el boleto”. A su vez, ratificó que se mantendrán los recorridos propuestos, incluyendo la incorporación de la Línea 6 en la zona periférica de la ciudad, en sentido horario y antihorario.

El bloque Arriba Chubut votó a favor de pliego de manera unánime al igual que Despierta Chubut, con la excepción de que el concejal Pablo Bustamante se retiró del recinto por asuntos personales. La única negativa fue por parte de Omar Lattanzio, del PICH.

“No incrementa tanto en kilómetros, así que no debería impactar en la tarifa. Fue un trabajo muy serio que hicimos con la universidad, con el bloque y con los equipos técnicos del municipio”, señaló.

Aunque los plazos son ajustados, el concejal confió en que tras la segunda lectura el Ejecutivo podrá avanzar con los pasos siguientes para la implementación, aunque admitió que será difícil cumplir con el cronograma original que fijaba el 31 de agosto como fecha límite. “Probablemente haya que estirar la prórroga con la empresa actual un poco más, pero lo importante es que estamos cumpliendo con el compromiso de sacar el pliego”, sostuvo.

Por su lado, la edil Maite Luque expresó: "pudimos sumar distintas perspectivas que creemos que son fundamentales. Trabajamos en la claridad que tiene que tener un pliego de estas características. También en accesibilidad, en rampas. Se analizaron todas las manchas urbanas y la topografía de la ciudad para proponer una cobertura que haga que todos los comodorenses tengan un colectivo máximo a 500 metros".

En esta línea, Lattanzio ratificó su negativa: "han hecho un gran trabajo en estos meses, pero tendría que haberse solucionado hace un año y medio atrás y no estar corriendo ahora. Esto no tendría que haberse decidido en una oficina. La universidad no intervino respecto de alguna ingeniería técnica o económica como para ver otra parte de este pliego. Entiendo que uno tiene que mirar a futuro, pero si lo hiciera me tengo que callar la boca. Y yo no me puedo callar. Porque hice denuncias respecto a este tema".

"Las cosas se resuelven con gente técnica y que sepa de este tema. No poner números por poner. El ministerio de transporte dice que el consumo de aceite es de 20 litros cada 10.000 kilómetros, pero según la empresa están usando 80 litros. 4 veces más. Una sobre facturación mensual de 46 millones de pesos", añadió.

La doctora en estudios urbanos Leticia Vázquez propuso una alternativa concreta para permitir mayor competencia: dividir el conjunto de líneas en dos grupos balanceados dentro del mismo pliego, lo que abriría la posibilidad de que se presenten dos empresas diferentes a operar el servicio.

Vázquez, investigadora del Conicet y referente del Grupo de Geografía, Acción y Territorio del Instituto de Investigaciones Geográficas de la UNPSJB, explicó que esta propuesta se formalizó ante el Concejo Deliberante como parte del análisis integral del proyecto licitatorio. “No hace falta hacer dos pliegos distintos, sino dividir el mismo en dos grupos de líneas, con una distribución equilibrada en cantidad de kilómetros”, detalló.

El criterio de división, aclaró, no responde a una segmentación geográfica (como norte-sur), sino a un análisis técnico que contempló la extensión de cada línea y la cantidad de pasajeros.

"Si uno divide sólo por sectores, puede ocurrir que un grupo quede con líneas de bajo rendimiento, lo que desalienta la participación. Por eso equilibramos la carga de kilómetros entre ambos grupos", explicó Vázquez, en diálogo con Actualidad 2.0, señalando que esto permitiría que tanto una única empresa como dos firmas diferentes puedan presentarse a la licitación.

Falencias detectadas y propuestas superadoras

*Durante su exposición en el Concejo, el viernes pasado, Vázquez expuso también una serie de observaciones críticas al pliego original, al que calificó de “desactualizado y poco operativo” en relación con los objetivos enunciados. “Se menciona la intención de promover un sistema accesible y sustentable, pero esas metas no se trasladan a las condiciones concretas de la licitación ni a los mecanismos de control”, advirtió.

En esa línea, destacó la necesidad de establecer indicadores claros de cumplimiento y etapas de implementación que contemplen, por ejemplo, un plan progresivo de renovación del parque automotor hacia unidades eléctricas o híbridas.