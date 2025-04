*BAJA DE LÍNEA Y ¿RENUNCIA?*

La nota publicada el fin de semana pasado por ADNSUR sobre la vida interna del Frente Renovador en Chubut y las estrategias que se cocinaban sobre armados electorales por fuera del PJ hizo un ruido enorme y tuvo rebote en Buenos Aires.

Tal como allí se expresaba, la línea del líder nacional del espacio, Sergio Massa, pasa por cerrar nuevamente un acuerdo de alianza con el justicialismo, algo que tiene resistencia local en figuras como el presidente Alejandro Sandilo y el intendente de Corcovado, Ariel Molina, secretario político del partido.

Al parecer la información no cayó muy bien y fue tomada como un desafío a los mandatos superiores, por lo que se habla en los corrillos de un llamado a Buenos Aires en los próximos días para una reunión que seguramente no será muy relajada, sino que pasaría por un ajuste de tuercas hacia los principales responsables locales.

Si esto se confirma, habrá que ver cómo se ejecuta en el congreso provincial del 10 de mayo, y si en todo caso, todo termina en la amenaza de intervención del FR en la provincia de Chubut. lo que sí sigue sonando muy fuerte, es que, si vuelve a reditarse la alianza con el peronismo, Molina renunciará a su cargo partidario, tal cual anticipó públicamente.

Todo el escenario anterior -según cuentan- dejaría una ganadora que quedaría como nueva figura fuerte y vocera del espacio en Chubut: la diputada Vanesa Abril, que según circula en los mentideros de las redes sociales con datos internos de la Cámara, habría cobrado viáticos para viajar al congreso nacional realizado en marzo en Parque Norte.

El clima electoral está que arde y el massismo chubutense vive horas intensas: será para seguir atentamente todo lo que ocurra en el próximo mes.

*NO ME HAGO CARGO*

En los últimos días, tuvo gran exposición mediática con motivo del paro nacional, el titular de la CGT del Valle en Chubut, el dirigente del STIA, Luis Núñez.

En una de las entrevistas, con el programa Sin Hilo en Canal 12, Núñez fue consultado por su evaluación del desempeño de su colega Jorge “loma” Ávila, líder de Petroleros Privados, como diputado nacional por la provincia.

La respuesta de Núñez fue lapidaria: “de Ávila no me hago cargo, hubo muchos dirigentes que perdieron el rumbo, uno cumple una función sindical y si se aparta tiene que tomar una decisión, no puede estar de los dos lados”, señaló el dirigente gremial.

Núñez hizo hincapié en una doble función que, a su juicio, es incompatible: “no lo puedo juzgar a Ávila como legislador por el hecho de que ha sido dirigente sindical, yo no podría hacer las dos cosas, porque uno defiende a un sector, defendemos los derechos conquistados y no podemos renegar justificando para que esto mejore”.

Y agregó que “lo peor es que después que levantan la mano, no se ve que las consecuencias nos hayan beneficiado, sino que han sido perjudiciales para muchos sectores”, lamentó Núñez, en alusión a las posturas de su colega respecto a leyes a favor del gobierno de Javier Milei.

“Si no se puede dar vuelta una decisión con votos, al menos se podría levantar la voz de manera permanente y no se hace, sino que se acompaña con el silencio de la oposición”, sentenció el dirigente.

*TABOADA CONTRA ¨LOS QUE ACOMPAÑAN A ESTE GOBIERNO DE M¨ (Y NO DE MILEI)"

Otro que volvió a pegarle al ‘Loma’ fue el camionero Jorge Taboada, uno de los participantes más visibles del paro del jueves, con concentración en el cruce de las rutas 3 y 26, al criticar tanto al gremio de la UTA (choferes de ómnibus) como a los petroleros privados por no adherir a la medida de fuerza:“Creo que los sindicatos que no pararon, por alguna razón, vaya a saber cuál, están acompañando a un gobierno de mierda que atenta contra la clase media, contra los trabajadores y los jubilados, por alguna razón muy poderoso lo vienen apoyando y levantando la mano para aprobar diferentes leyes -dijo, en declaraciones a radio Jornada-. Acá en el golfo San Jorge van echando más de 5.000 trabajadores, con sueldos superiores a 5 millones de pesos, todo el mundo se va para Vaca Muerta y dejan un pasivo ambiental y laboral enorme. Son políticas del gobierno nacional, que se ejecutan en la provincia y estas organizaciones lo acompañan. Los dirigentes tienen que dar explicaciones a su gente. No creo que los choferes de la UTA ni los petroleros lo estén pasando bien”.

*AUSTERIDAD AL PALO*

El gobernador Ignacio Torres volvió a marcar presencia en las reuniones de gabinete, como se vio este último jueves en Rawson, cuando estuvo acompañado a su lado por el flamante ministro de Economía, Miguel Arnaudo.

Cuentan algunos asistentes al cónclave que la presencia del titular de Hacienda fue clave, porque el eje de la reunión fue casi exclusivamente la difícil situación de los ingresos de la provincia, y el diagnóstico de un año muy duro por delante.

El pedido fue, una vez más, ajustar el lápiz al máximo y remarcar a su equipo la necesidad de un nivel supremo de austeridad, más ante las asambleas que se observan en algunos espacios por parte de los trabajadores en reclamo por paritarias más elevadas.

Los funcionarios fueron incentivados a utilizar al máximo su creatividad para bajar cualquier costo superfluo y poder responder a las demandas con la menor cantidad de exigencia presupuestaria. El “no hay plata” de Javier Milei está a la orden del día en una provincia con ingresos a la baja, producto de la caída de regalías por menor nivel de inversiones y un bajo precio internacional del crudo.

*EXPECTATIVA POR UN ACUERDO PETROLERO QUE MEJORE EL RUMBO*

El viernes último hubo un encuentro entre el gobernador Ignacio Torres y el intendente Othar Macharashvili, en la ‘previa’ al acto que se desarrollará este lunes en Trelew, con el anuncio de un acuerdo con PAE que busca cambiar el rumbo de expectativas en la cuenca San Jorge. Por eso, al anuncio del lunes mostrará a ambos mandatarios juntos, en lo que se proyecta como un relanzamiento de la actividad hidrocarburífera en la región, en un panorama sumamente adverso desde el retiro de YPF y el traslado de compañías de servicios, que pusieron rumbo hacia Neuquén. “Ese acuerdo es la puerta de salida de esta crisis”, confiaron cerca del intendente comodorense.

“NO LOS UNIÓ EL AMOR”

A propósito del sector petrolero, en la última semana hubo asamblea y cambio de comisión directiva en la Cámara de Empresas de Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca San Jorge. Conocida la determinación del empresario Gustavo Twardowski y de no renovar por un nuevo mandato, los socios se acercaron para definir cómo se compondría la nueva comisión directiva, a partir del necesario recambio que requiere el trabajo representativo, a la par que se atienden las obligaciones diarias en cada una de las empresas.

Lo cierto es que, según contaron testigos del cónclave, hubo una especie de puja entre dos vertientes. Una fue la que finalmente obtuvo la mayoría de los votos, consolidando en la conducción de la Cámara a Francisco Rodrigo (de Nuevo Cerro Dragón) como presidente.

La sorpresa fue porque antes apareció otro nombre, de la mano de un apellido fuerte en la ciudad, ya que se trataba del hermano del intendente, Lado Macharashvili, un reconocido empresario del sector, vinculado a la empresa Incro.

La postulación motivó rechazos no tanto por una posible injerencia política, sino por el apoyo empresario que algunos creyeron ver detrás de Macharashvili. Según se comentó en oficinas de barrio Industrial, ese aval habría venido de la mano de NCY (Nacimos con YPF), la empresa conformada para brindar servicios de operación y mantenimiento en las áreas que Pecom le compró a YPF. Sin embargo, en el entorno de esa empresa se desmintió “absolutamente” cualquier interés por conducir la cámara, al señalar que uno de sus socios, Leonardo Pichintiniz, ni siquiera estaba en la ciudad, mientras que el restante, Pablo Pires, no es afiliado a la institución.

Una pelea entre empresas, propia del reacomodo que se impone en la alicaída actividad petrolera de la región, que obliga a reducir costos, es el telón de fondo de las críticas cruzadas y desconfianzas mutuas, que se vio reflejada en la asamblea, según varios testigos.

En conclusión, se impuso la lista de Rodrigo, acompañado por otro histórico de la Cámara, como Boris Mansilla, por sobre la que proponía a Macharahsvili, que tampoco tenía completa la totalidad de cargos para integrar la comisión directiva.

“No nos unió el amor, precisamente…”, fue la infaltable broma borgiana de uno de los asistentes a la puja. “La cámara da una discusión que atrasa -dijeron desde la otra vereda-. Antes nombraba ministros de Hidrocarburos, hoy ni siquiera fijó posición con la salida de YPF”.

*UNA INVESTIGACIÓN QUE DERRAMA PREOCUPACIONES*

La investigación preliminar abierta por el fiscal Cristián Olazábal con relación al contrato de Patagonia Argentina con el municipio de Comodoro ya motivó alrededor de 15 oficios librados hacia el municipio, con requerimientos de información vinculados a la prestación del servicio del transporte público de pasajeros. La hipótesis que guía esas preguntas se basa en las expresiones públicas del concejal Omar Lattanzio, que en varias sesiones del Concejo Deliberante habló de sobre costos por miles de millones de pesos a favor de la empresa, a partir del año 2007 en adelante.

Quienes observan los hechos en clave política buscan entender cuál fue el disparador de Lattanzio para avanzar en sus denuncias públicas (detalle al margen: se comenta que el edil aportó la información al fiscal pero no lo hizo en carácter de denuncia formal, sino que Olazábal comenzó a actuar de oficio a partir de esa información). En esos escritorios, buscan establecer si el edil actuó guiado por una inquietud estrictamente personal, o si lo hizo por interés del sector libertario detrás.

Según esas miradas, las consecuencias de la investigación se medirán sobre todo en términos electorales. En el marco de una campaña legislativa que definirá muchas cosas importantes para el gobierno libertario a nivel nacional (dos bancas de Chubut no hacen la diferencia, pero ante la minoría legislativa que ostenta el oficialismo nacional, cada una cotiza en bolsa), hay preocupación por lo que podrían provocar eventuales allanamientos y búsqueda de documentación en oficinales municipales y otros despachos.

Además, según se advierte, el “salpicado” no sería sólo para el sector justicialista, cuyos gobiernos han firmado los contratos que se pusieron bajo la lupa judicial (la última prórroga, por ejemplo, correspondió al entonces secretario de Gobierno y actual viceintendente, Maximiliano Sampaoli), sino también para sectores de la oposición, a partir de la vinculación de la concejal Luciana Ferreryra de las Casas con el estudio que representa a la empresa, o incluso también a la diputada Ana Clara Romero, vinculada al mismo estudio.

Desde el punto de vista estrictamente judicial, en despachos oficiales están convencidos de que la investigación no encontrará fundamentos sobre las irregularidades que expuso Lattanzio, pero saben que el daño colateral puede ser importante.

Otro condimento de la novela es el hecho de que el fiscal que inició la investigación es el mismo que enjuició y logró condenas, en primera y segunda instancia, para exfuncionarios municipales y empresarios de la construcción y transporte involucrados en la investigación por la emergencia climática.

Algunos memoriosos recuerdan también que hubo otros momentos de investigaciones judiciales que causaron impacto, como los allanamientos a la Municipalidad en enero de 2015, por una investigación federal de lavado de activos. Aunque no hubo sentencia en esa causa, las fotos de aquellos días, con policías saliendo con cajas de documentos extraídos de despachos oficiales, generan alta preocupación.

*EN BUSCA DE UN SOMBRERO PROTECTOR*

El intendente Othar Macharashvili es una opinión buscada por figuras del peronismo que buscan jugar su chance en la próxima elección de diputados, según comentan algunos de sus colaboradores directos. Tal fue el caso del dirigente mercantil trelewense Alfredo Beliz, cuyo nombre reaparece en cada instancia electoral (aunque nunca se termina de concretar su candidatura) o el entusiasta Dante Bowen, intendente de Dolavon que quiere ser el postulante peronista en las elecciones de octubre. De este modo, el apoyo del jefe comunal se convierte en un paso importante para quienes tienen aspiraciones, según se valoró dese su círculo cercano, buscando el acompañamiento y opinión del intendente comodorense. Alguno sumó un poco de acidez, como para cortar con tanta dulzura: “¿Hará lo mismo también Juan Pablo Luque, en caso de que decida postularse?”, preguntó con una socarrona sonrisa. “¿Se presentará, finalmente, Juan Pablo?”, dobló la apuesta otro, con no menos maldad.