CAPITAL FEDERAL - Luego de una reunión en Casa de Gobierno, voceros del encuentro dijeron que todavía no acordaron el monto de ese beneficio y anunciaron que habrá una nueva convocatoria oficial para resolver "un incremento similar para los trabajadores estatales".



El decreto saldría publicado la próxima semana, una vez que sea sancionada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Congreso de la Nación.



El encuentro en el Salón Norte, que se extendió por más de tres horas, fue encabezado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.



Por el sindicalismo estuvieron representantes de la CGT y de las dos CTA y dirigentes de otras coaliciones sindicales como Hugo Moyano (Camioneros) y Sergio Palazzo (Bancarios).



Entre los presentes también estuvieron Omar Viviani (peones de taxis), Omar Maturano (La Fraternidad), Hugo "Cachorro" Godoy (ATE), Ricardo Peidro (CTA Autónoma), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Antonio Caló (UOM), Roberto Baradel (Suteba), Dante Catalán (Sindicato de Obreros Unidos Marítimos), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (Uocra), Jorge Solá (Seguros), Eduardo Llanos (Aeronáuticos) y Claudia Baigorria (CTA Autónoma), la única mujer que asistió.



Las fuentes dijeron que durante la reunión los sindicalistas también "le reprocharon a los funcionarios nacionales que no se haya incluido en el proyecto de ley que se está tratando en el Congreso de la Nación una solución a las deudas de las obras sociales sindicales".



Ante los funcionarios manifestaron sus "disculpas" pero existe la posibilidad de que se resuelva por otras vías.



Las fuentes destacaron al respecto que "hubo un compromiso oficial para subsanar el problema" y que "los funcionarios llevaron tranquilidad sobre el tema de los cambios en la movilidad de los haberes jubilatorios".



"El motivo central de la convocatoria fue la necesidad de unificar criterios de cara al tema central que es la negociación con la deuda externa, y en eso hubo una coincidencia absoluta de las tres centrales sindicales y de todos los funcionarios", dijo Godoy, de ATE, en diálogo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada.



Dejaron en claro también que "no habrá ningún tipo de suspensión respecto de las paritarias" y que el objetivo del otorgamiento de una suma fija es para "hacerle frente a la emergencia y a los sectores que quedaron muy postergados respecto de la inflación", dijo por su parte la ceteísta Claudia Baigorria.



"Acá vinimos todos a colaborar; el país está en emergencia. El mundo nos está mirando de afuera y nosotros tenemos que estar todos juntos", sostuvo el metalúrgico Caló a la salida de la Casa de Gobierno.



También se resaltó que el Gobierno respetará las "leyes previsionales, tanto el régimen general como los regímenes especiales", y que eso finalmente será "excluido de la ley".



Además, ante otros pedidos, habrá nuevas convocatorias para analizar las cuestiones de cada gremio y que no se "afectarán los intereses de la clase trabajadora".