El candidato a senador Ignacio Torres, junto la candidata a diputada nacional Ana Clara Romero, reunieron en Trevelin a referentes de la alianza Juntos por el Cambio de toda la región cordillerana.

"Todos los dirigentes que están hoy acá, intendentes, concejales, voluntarios, son referentes de la cordillera con capacidad para escuchar las demandas de la gente y traducirlas en propuestas concretas", dijo Torres y agregó: “Chubut es una provincia rica, empobrecida por malas administraciones. Por eso estamos trabajando todos juntos para cambiar la historia de la provincia el próximo 14 de noviembre”.

Por su parte, Romero indicó: "Somos muchos los que queremos otra provincia, otro país, y estoy dispuesta a poner el cuerpo en todo lo que sea necesario para dar esa pelea, porque en Chubut hace ya más de 15 años que nos gobiernan los mismos".

Además, dijo: "En lo personal no me imagino este desafío sin ninguno de ustedes. Les agradezco a cada uno que se movió de su lugar de confort para estar acá y les pido que estos 10 días que quedan trabajemos juntos, porque no hay más margen".

Además, la candidata se refirió a las problemáticas más urgentes: "Nuestros chicos están esperando que demos esta batalla, están esperando ese compromiso por la educación, la salud y la seguridad pero, por sobre todo, para que no sea la salida Ezeiza, sino para que la salida esté siempre en Argentina, en Chubut y en cada una de nuestras localidades".

"Nací y me crié en esta provincia y aspiro a que mis hijos tengan las mismas oportunidades que yo en el lugar que nací; estoy segura de que estamos todos del mismo lado", agregó.

Por último, Torres llamó a los chubutenses a acompañar a los referentes de Juntos por el Cambio ya que “somos una alternativa real al poder de turno. Vamos a ponerle un freno al kirchnerismo en el Congreso de la Nación y lo vamos a hacer posible junto a Matías Taccetta, Edith Terenzi, Ana Clara Romero y Gustavo Menna”.