El gobernador Ignacio “Nacho” Torres anunció este miércoles que los mandatarios provinciales conformarán un frente electoral para competir en octubre.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la conformación del frente fue confirmada por Torres después de una reunión que distintos gobernadores dialoguistas concretaron en la Casa de Chubut, en el microcentro porteño. Del encuentro participaron también Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

“Hubiese sido fácil tomar atajos y acordar con alguna de las fuerzas más polarizadas a nivel nacional, pero la verdad es que decidimos dar una pelea que defienda los intereses de nuestras provincias y tenga vocerías en el Congreso”, agregó el gobernador chubutense, en diálogo con los medios.

Anuncian la creación de la empresa YPF Nuclear y el desarrollo de la minería de uranio en Chubut

“Si la Argentina representa solamente el oportunismo político de la coyuntura, cada cuatro años vamos a querer refundar a un país que necesita políticas de estado serias a mediano y largo plazo. Para tener esas políticas de estado, necesitamos que haya un espacio político que represente a las provincias”, agregó el mandatario chubutense.

En el mismo sentido, agregó: “Ese grito federal tiene una posición en el norte, en el centro y en el sur de la Argentina que va a ser representada en estas elecciones también”.

Torres afirmó que Chubut tiene una “oportunidad histórica” con el uranio, pero advirtió que el cuello de botella está en Nación

La presencia de Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y uno de los estandartes del armado bonaerense de centro Somos Buenos Aires, dotó al encuentro de proyección política en la antesala de las elecciones del 26 de octubre.

REPARTO DE FONDOS Y AUMENTO DE JUBILACIONES

Sobre el proyecto de ley impulsado por los gobernadores para la distribución automática de los ATN y del impuesto a los combustibles líquidos, Torres aseguró que ambas iniciativas serán acompañadas por los representantes de todas las provincias en la Cámara de Diputados, lo que adelanta la aprobación de dos leyes que preocupan al Gobierno.

Sin embargo, afirmó que aún no tiene confirmación sobre cuándo se tratarán ambos proyectos, que ya cuentan con media sanción por parte del Senado, en la Cámara Baja.

Torres señaló que el bloque de gobernadores no está “pidiendo plata a la Nación” y sostuvo que “cuando el Gobierno habló de eliminar los curros de los fideicomisos, es exactamente lo mismo que planteamos nosotros”.

Torres confirmó la reactivación de obras, habló sobre YPF y habilitó la estación de Telemedicina

El mandatario chubutense especificó que existen “otras asignaciones específicas que se coparticipan y no hacen al equilibrio fiscal, como la asignación específica del impuesto al combustible, que dice por ley que no puede usarse para otra cosa que no sea para mantenimiento de rutas, y esa partida no se está ejecutando”.

Torres planteó así que “podemos hacer muchas obras con ese dinero” a través de la “disolución” de esa asignación específica para “distribuirla bajo los índices de coparticipación”.

Con Torres como anfitrión, gobernadores se reúnen para definir una estrategia ante los vetos de Milei

Por otro lado, señaló que los ATN “siempre se usaron como látigo y chequera para premiar a los gobernadores amigos y castigar a los opositores”, aunque representa “el 1% de la masa coparticipable federal” y “el Gobierno no lo puede contemplar como equilibrio fiscal”.

“Pedimos que se elimine el látigo y chequera y se distribuya de manera justa entre todas las provincias”, insistió el mandatario.

También se refirió a la postura que tomarán ante el veto que, ya adelantó el Gobierno, realizará el presidente Javier Milei frente al aumento de las jubilaciones aprobado en la última sesión del Senado. “Para discutir una reforma previsional es necesario no poner el carro delante del caballo. Si no damos una discusión sobre el trabajo informal, vamos a seguir atando con alambre sistemáticamente”, afirmó.