El gobernador Ignacio “Nacho” Torres participó este miércoles, junto al intendente Othar Macharashvili, de la apertura de sobres correspondiente a las tareas de mejoramiento integral de la Ruta 3, en el tramo comprendido entre los cruces con las rutas 39 y 26. La obra contempla el enrocado en el sector lindante con el Cerro Chenque.

“Acá no hay bombos ni platillos, acá hay un gobernador que les va a decir cómo vamos a hacer esa obra que es nacional, que el gobierno anterior abandonó y que este gobierno también abandonó. La vamos a hacer con recursos provinciales. ¿De dónde va a salir la plata? El mayor logro que tiene la ejecución de esta obra es cómo logramos en una época recesiva donde las cosas cuestan muchísimo más hacer obras de infraestructura vial que siempre se hacen a escala nacional”, explicó el gobernador.

Además, brindó detalles del mecanismo utilizado: “Gracias a la decisión política, a la firmeza que mantuvimos y al convencimiento de que teníamos razón, pudimos celebrar algo que es inédito y lo hicimos desde Chubut, que es un convenio de compensación de deuda. ¿Qué significa esto? Que el esfuerzo de todos los contribuyentes, de todos los que pagamos impuestos en la provincia de Chubut, en vez de irse a una entelequia que se llama Nación en servicios de deuda, aproximadamente entre 3.000 y 5.000 millones de pesos por mes, como provincia nos hacemos cargo de las obras que abandona el Gobierno Nacional. Esos entre 3.000 y 5.000 millones de pesos por mes que se perdían van a estar en obras tangibles, que se tocan, que se ven”.

Torres afirmó que gracias a ese mecanismo, Chubut es “la provincia que más inversión en infraestructura vial per cápita tiene toda la Argentina gracias a esto”, además de remarcar que “de esos 250.000 millones, que era la deuda original, hoy la provincia tuvo un desendeudamiento récord histórico a un saldo de poco más de 30.000 millones”.

Por último, afirmó que el año que viene la provincia se va a cancelar definitivamente la deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo para las Provincias. “Lo vamos a hacer de la mejor manera, que es haciendo obra pública. Obra pública que, además de generar trabajo, cuida la vida de los chubutenses, de los comodorenses, porque esta ruta, las condiciones que está, pone en riesgo la vida de los nuestros”.

Othar: “Con provincia nos vamos a hacer cargo del mantenimiento de la Ruta Nacional N° 3”

La obra licitada incluye trabajos de conservación y mejoramiento integral de la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre el cruce con la Ruta Provincial N° 39 y la Ruta Nacional N° 26, incluidas las tareas de protección costera y en la zona lindante al Cerro Chenque, con el objetivo de garantizar la seguridad y la transitabilidad en el sector. El presupuesto oficial de la misma asciende a $8.838.179.000.

Respecto a la apertura de los sobres, el intendente Macharashvili sostuvo que “es un acto importante”, al indicar que da una respuesta a gestiones anteriores que “se venían realizando con este modular en Vialidad Nacional". Y agregó: "Como todos conocemos, la ruta 3 está explotada y el compromiso no es solamente por mantenimiento o por las obras, sino por el cuidado”.

Mientras, que al referirse a la metodología del mantenimiento de la arteria nacional, señaló que “junto con provincia y las distintas áreas, vamos a controlar y a trabajar en que la circulación por la traza vial sea correcta y no se dañe. No es bueno que estemos poniendo fondos públicos en estas obras y que después por el mal uso, o el mal control tengamos que volver a hacerlas, como lo hemos visto durante todos estos años”.

Asimismo, el mandatario destacó que llegar a esta etapa es “el producto de un trabajo en forma conjunta con los empleados de Vialidad Nacional, que pudieron cerrar el ciclo anterior y activar esto”, al tiempo que agradeció al Gobierno provincial, que con la modalidad de canje de deuda, se pudo avanzar con la licitación de la obra: conservación de la Ruta Nacional 3, entre los cruces con Ruta 39 y 26, incluyendo la protección costera del Cerro Chenque. “El enrocado del bulbo de deslizamiento del Cerro Chenque, va a permitir que no se erosione más esa base y que no tengamos el riesgo que se vuelva a romper la Ruta 3, que tanto cuesta”.

Por otra parte, señaló que la continuidad del trabajo conjunto va a permitir que se puedan generar más respuestas al ejemplificar que “tenemos una falla cerca de la calle 13 de Diciembre, donde hay un canal que se asentó y está en un riesgo de sufrir un cierto colapso. Estamos trabajando todos juntos para poder ir dándole solución”.



Para finalizar, Macharashvili en relación a la importancia que reviste la Ruta N° 3 para la ciudad, que implica que cuando se corta toda la ciudad, se interrumpe generando un caos vehicular y social, agradeció no sólo la apertura de los sobres, sino también la confianza aportada por las empresas para garantizar la obra.