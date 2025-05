El gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabeza este viernes la reinauguración de la Casa de Gobierno de Chubut, destrozada en diciembre de 2021 durante las protestas contra la minería.

“Donde el pasado dejó cicatrices, Chubut despierta para construir su futuro”, reza la placa descubierta por el mandatario provincial, acompañado de Ornella Costa, su pareja, y el vicegobernador Gustavo Menna.

“Hoy es un día muy importante para todos los chubutenses. Quiero agradecerle especialmente a mi compañera de vida, Ornella. Ojalá todos pudiesen tener una compañera como la que me regaló la vida, que es autora intelectual de esta idea de reivindicar nuestra historia”, afirmó Torres en referencia a su pareja, con quien espera su primer hijo.

El gobernador de Chubut liderará el acto de reinauguración de la Casa de Gobierno y habrá reunión con intendentes

Luego, agregó: “Los pueblos que no conocen su historia son pueblos que no aprenden de sus errores. Si no aprendemos de nuestros errores, es muy difícil salir adelante y mejorar como sociedad”.

Sobre la remodelación de la Casa de Gobierno, el mandatario afirmó que se buscó desburocratizar, agilizar, digitalizar y abrir las puertas a todos los chubutenses. “Tenemos dos patios que van a estar abiertos a toda la ciudadanía”, detalló.

Uno de los patios, detalló, "reconoce nuestros recursos, nuestra flora, nuestra fauna, que tan orgullosos nos pone a todos los chubutenses" y el otro "reivindica a la democracia, donde ponemos en valor a quienes fueron legítimamente elegidos por el pueblo chubutense".

También resaltó que este sábado mantendrá un importante encuentro con todos los intendentes de la provincia. “Cuando tenemos el coraje suficiente para sentarnos con alguien que no piensa como nosotros, para ponernos de acuerdo y hermanarnos como sociedad, las cosas suceden”.

Al respecto, agregó: “Esta provincia puede ser vidriera del progreso, del trabajo, de esa cultura que nos hace chubutenses. Dar vuelta la página de la desidia y mirar hacia adelante, siendo conscientes de que si nos despojamos de mezquindades político-partidarias y nos ponemos de acuerdo en cosas esenciales, esta provincia va a tener los anticuerpos suficientes para mostrar que se puede defender, para cuidar nuestros recursos, para seguir siendo el motor energético de la nación y para ser el faro del progreso que nunca deberíamos haber dejado de ser como provincia".

IMPORTANCIA DEL ORDEN PÚBLICO

“La reflexión más importante que podemos tener en este día, donde estamos reinaugurando una Casa de Gobierno que fue testigo de momentos difíciles, fue testigo también de la anarquía, tenemos que entender que para crecer como sociedad no podemos dejar de lado la importancia del orden público, de la igualdad, de terminar con los privilegios”, agregó Torres.

Sobre ese aspecto, agregó: “Quien atenta contra el patrimonio de todos los chubutenses es un delincuente y no importa de donde venga tiene que pagar las consecuencias”.

También afirmó que quienes fueron condenados por la Justicia también van a tener la condena social de los chubutenses. “No se incendió la Casa de un gobernador o de un gobierno en particular, se atentó contra el patrimonio de todos los chubutenses y no podemos permitir que eso vuelva a pasar nunca más”.

Por último, afirmó: “Esta Casa, la Casa del Pueblo de todos los chubutenses, como fue testigo de momentos muy difíciles, créanme que va a ser testigo también de un futuro muy distinto, un futuro prometedor donde vamos a poder avanzar en un montón de medidas, hermanarnos como sociedad, inflando el pecho con profundo orgullo y levantando siempre por encima de cualquier bandería político partidaria nuestra querida bandera de la provincia de Chubut”.

CRÍTICAS AL PODER JUDICIAL Y LA DEFENSA DE FICHA LIMPIA

En diálogo con los medios, Torres apuntó contra los magistrados que buscan frenar la eliminación de fueros. “No puede haber una vara para uno y para otros. Tampoco puede haber privilegios. Que se opongan a la decisión del Ejecutivo de eliminar los fueros es una falta de respeto”, afirmó.

Al respecto, agregó: “No podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Vamos a seguir fomentando esta decisión democrática, donde van a ser los ciudadanos chubutenses los que le van a demostrar a esos representantes del poder judicial corporativista que quieren seguir manteniendo sus privilegios”.

El mandatario también se refirió al rechazo del proyecto de ley de Ficha Limpia por parte del Senado. “Fue un papelón. Es el corporativismo de un sector de la política que no quiere avanzar en transparentar y levantar la vara institucional”.

Además, habló de “pactos espurios” y señaló que hubo responsabilidad del Gobierno nacional, entre otros actores. “Lo triste es que se perdió muchísimo tiempo, hace nueve años que venimos fomentando esa ley", agregó.

Por último, concluyó: “Como repudiamos que no haya salido Ficha Limpia, también es repudiable la actitud de algunos dirigentes que se envalentonan yendo al resguardo de los poderosos y que no quieren que se eliminen los fueros. Eso es profundamente miserable. Lo único que buscan es seguir sosteniendo privilegios”.