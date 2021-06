En ese mismo sentido, Torres indicó que “hay muchísima demanda de recursos e insumos en todo el territorio, desde clubes de barrio y merenderos, hasta instituciones como hospitales y escuelas”, y agregó: “el Estado tiene que cumplir su rol, pero ante las falencias del gobierno, somos muchos los que juntos vamos aportando un poco entre todos para solucionar los problemas más diversos”.

Asimismo, el Diputado expresó que “hace unos días estuvimos por la zona cordillerana de nuestra provincia, vecinos de Cholila nos hicieron llegar una importante demanda del hospital local que vamos a afrontar a la brevedad”, y explicó que “el hospital de Cholila no tiene un electrocardiógrafo y eso no permite diagnosticar correctamente a los pacientes, un problema que lamentablemente ya generó más de una muerte”.

Además, el Legislador Nacional manifestó que “cuando decimos que hay que predicar con el ejemplo no creemos que la política tiene que hacer ‘gestos’, hay que hacer acciones concretas, por eso decidimos aportar ese aumento en la compra de un insumo tan importante para un hospital como lo es el electrocardiógrafo para Cholila”.

“Nos gustaría solucionar muchos problemas más pero vamos paso a paso y trabajando con los vecinos y organizaciones para ir atendiendo distintas demandas”, agregó.

Finalmente, Torres invitó a sus pares chubutenses a “resolver con hechos concretos demandas de los chubutenses y predicar con el ejemplo, no solo con palabras”. “Los chubutenses esperan respuestas y en eso tenemos que trabajar todos, no importa el partido o la región, no es momento de grietas de ningún tipo”.