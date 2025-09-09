Torres pidió apoyo legislativo para el proyecto de Hidrógeno Verde impulsado por Ana Clara Romero

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, realizó un fuerte llamado a todos los legisladores nacionales para que acompañen los proyectos de Hidrógeno Verde y Energías Renovables impulsados por la diputada Ana Clara Romero.

El mandatario provincial remarcó que ambas iniciativas, que obtuvieron dictamen en el Congreso, son claves para consolidar a Chubut como protagonista de la transición energética que atraviesa la Argentina.

Durante su exposición, Torres valoró el dictamen obtenido este martes, que habilita el debate de dos proyectos centrales: la creación de un marco normativo y un régimen de promoción de inversiones para el desarrollo del Hidrógeno Verde, y la prórroga de la llamada Ley Guinle , que fomenta la radicación de inversiones en energías renovables en la región . “Nuestra provincia hoy está un paso más cerca de consolidarse como protagonista en la producción y exportación de Hidrógeno Verde y sus derivados”, sostuvo.

El mandatario señaló que este avance no es fruto de un esfuerzo individual, sino de un trabajo en conjunto con la diputada Romero, el vicegobernador Gustavo Menna y con todos los sectores que forman parte de la agenda energética provincial. “Chubut concentra más del 60% de la potencia eólica instalada en el país y cuenta con los recursos que el mundo necesita”, subrayó.

El proyecto legislativo sobre Hidrógeno Verde propone un marco normativo específico y un régimen de promoción de inversiones para garantizar condiciones adecuadas a una industria que aún se encuentra en desarrollo. Entre sus principales puntos se destacan la extensión de 2 a 5 años del plazo de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la ampliación de 2 a 3 años para el cumplimiento de la inversión mínima exigida y la incorporación de una cláusula de estabilidad tributaria por 30 años.

Además, declara de interés nacional las inversiones en la cadena de valor del hidrógeno e incorpora atribuciones para la autoridad de aplicación, como formular la Estrategia Nacional del Hidrógeno, crear un sistema de certificación internacional, dictar normas de seguridad y simplificar el marco normativo. También contempla la incorporación de tecnologías complementarias, como la captura y almacenamiento de carbono (CCUS).

En paralelo, el Congreso avanzó con la prórroga de la Ley Guinle, sancionada en 2006 y renovada en 2015, que constituye un incentivo fundamental para la llegada de nuevas inversiones al sector energético. En esta oportunidad, la mayoría de los bloques legislativos acompañaron la iniciativa, aunque el gobernador criticó al sector del kirchnerismo que no apoyó la medida. “Una vez más, el kirchnerismo votó a favor de sí mismo y en contra de los chubutenses, que son los verdaderos protagonistas de una agenda de desarrollo que volvió a poner a la provincia en el mapa global”, afirmó.

Torres defendió la importancia de ambas iniciativas como motor para diversificar la matriz productiva provincial. “Estos proyectos representan un paso decisivo hacia la generación de empleo de calidad, el desarrollo industrial y un rol estratégico en la transición energética de la Argentina”, resaltó.

Por su parte, Romero insistió en que el marco normativo para el Hidrógeno Verde coloca a la región en condiciones de competir en los mercados internacionales, generando oportunidades de inversión que repercutirán directamente en las comunidades locales. La diputada recordó que el proyecto fue trabajado junto al Gobierno nacional, cámaras empresarias y provincias patagónicas, y logró el acompañamiento de más de 50 diputados.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.