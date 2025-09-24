Torres pidió “construir consensos” para garantizar el financiamiento de los bomberos de Trelew
“No se puede desfinanciar a los cuarteles por una decisión nacional que en su momento cuestionamos”, aseguró el gobernador. Convocó al intendente Merino y a las autoridades de la cooperativa local a encontrar una solución.
El gobernador Ignacio “Nacho” Torres convocó al intendente de Trelew, Gerardo Merino, y a las autoridades a cargo de la intervención de la Cooperativa Eléctrica de la localidad a alcanzar una instancia de solución que garantice el financiamiento del servicio de Bomberos Voluntarios, en el marco del impedimento para el cobro de la tasa a partir de una medida de la Justicia Federal.
El mandatario hizo énfasis en el carácter fundamental del servicio de Bomberos Voluntarios y planteó la necesidad de que las partes “alcancen los consensos necesarios para garantizar su financiamiento”.
La situación se originó luego de que un fallo del Juzgado Federal N.º 1 de Rawson rechazara un amparo de la Municipalidad de Trelew que buscaba la continuidad del cobro de la tasa de Bomberos a través de la factura de la Cooperativa Eléctrica.
La decisión se enmarca en la Resolución Nacional N.º 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que impide a las prestatarias de servicios públicos incluir cargos o tasas ajenos a los bienes y servicios que efectivamente brindan.
En ese contexto, Torres subrayó que “las tasas son la principal fuente de financiamiento de los cuarteles de Bomberos Voluntarios, que están presentes y ponen el cuerpo, muchas veces arriesgando su vida, cada vez que ocurre un incendio. Por eso esta gestión los acompaña desde el primer día y los va a seguir acompañando”.
En esa línea, sostuvo que “no se puede desfinanciar a los cuarteles por una decisión nacional que en su momento cuestionamos”.
Finalmente, el gobernador convocó “tanto al municipio como a las autoridades de la Cooperativa a construir los consensos necesarios que permitan garantizar el financiamiento de un servicio esencial como el de Bomberos Voluntarios”.