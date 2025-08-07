Durante el anuncio de medidas vinculadas con la protección costera de Playa Unión y el dragado del Puerto de Rawson, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres le respondió a Juan Pablo Luque, quien le dedicó el triunfo en la interna del PJ y lo acusadó de meterse en la campaña de la elección partidaria para intentar favorecer a Dante Bowen.

“Yo creo que los chubutenses tienen la opción de elegir volver al pasado o mirar para adelante. Yo no votaría nunca a alguien que salga a insultar, a cancherear, sobre todo en estos momentos donde los chubutenses necesitamos mirar para adelante, apoyarnos entre nosotros y resolverle la vida a la gente, no a los que quieren un carguito o los que quieren fueros”, afirmó, en diálogo con los medios.

El gobernador remarcó que en el momento en el que Luque le dedicaba el triunfo, él estaba disfrutando de su reciente parternidad. “Yo la verdad que estaba feliz de la vida, viviendo el momento más feliz de mi vida con el nacimiento de Victorio, y los insultos me tienen sin cuidado. De hecho, sé que también denunció al ministro de Seguridad que dijo que se había robado una urna, después pidió disculpas. Ahí hay una inestabilidad rara que por lo menos creo que subestiman al electorado si creen que se puede mentir y todo queda en la nada”, señaló.

Torres y otros cuatro gobernadores armaron un frente electoral para competir en octubre

Por último, agregó: "Yo he tenido una interna también en mi espacio y es muy importante controlar las pasiones y las emociones, porque para gobernar hay que tener interés, madurez y templanza".

El mandatario provincial también se refirió al cierre de alianzas y ratificó la importancia de haber constituido un frente provincial. “Los chubutenses tenemos que tener la capacidad y el coraje suficiente para defender lo nuestro, para defender a la provincia independientemente de quien esté en la Nación”, señaló.

Al respecto, agregó: “Para eso necesitamos diputados que sepan plantarse cuando hay que plantarse y que sepan negociar cuando hay que negociar, siempre en beneficio de la provincia. Y para eso necesitamos un espacio propio, un espacio como es Despierta Chubut. Vamos a sostener nuestra identidad y no nos vamos a vender bajo ningún punto de vista”.