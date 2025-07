Torres lanzó su frente electoral con críticas a Milei, dardos para el peronismo y una foto que pareció el inicio de la campaña

El lanzamiento del frente Despierta Chubut confirmó que la campaña rumbo a la elección de octubre, donde la provincia pone en juego dos bancas en la Cámara de Diputados, presenta un desafío doble para Ignacio “Nacho” Torres: diferenciarse del gobierno de Javier Milei y enfrentarse con el peronismo. Así lo hizo en el discurso que brindó este sábado en el Teatro Español de Trelew, en una jugada a dos bandas que requerirá precisión milimétrica para seducir a un electorado que parece cada vez más propenso a los extremos.

“¿Queremos representantes en el Congreso que sean aplaudidores o alcahuetes de algún líder mesiánico coyuntural? ¿Queremos representantes en el Congreso que sean carroñeros, que tiren piedras y quieran que todo explote para poder tener una oportunidad de acceder al poder? ¿O queremos representantes en el Congreso que pongan a la provincia de Chubut por encima de cualquier personalismo, cualquier nombre propio, cualquier bandera política?”, se preguntó Torres, en uno de los tramos en los que apuntó a ambos lados de la grieta.

Vestido con jean, zapatillas y camisa blanca, Torres planteó dos peligros para los chubutenses. De un lado, el “pasado”. Del otro, el centralismo porteño que avanza sobre los derechos de la provincia. En esa búsqueda de una agenda con sello local, separó la próxima elección de lo que ocurrió en las presidenciales de 2023. “No importa si votaste al peronismo, al radicalismo, al PRO o al Partido Libertario. Somos chubutenses y no podemos volver al pasado. Tenemos que mirar para adelante y debemos hacerlo con la convicción de que acá no hay líderes mesiánicos”, sostuvo.

Aunque no nombró directamente a Milei, el gobernador hizo referencias claras al presidente. “Es muy fácil pelearse con Lali o por ver cuánto sale una docena de empanadas. ¿Saben cuáles son las peleas que hay que dar? Las que estamos dando y las que vamos a dar junto con el pueblo chubutense. Nosotros no insultamos, pero cuando hay que plantarse, nos plantamos”, aseguró, además de cuestionar los “discursos racistas y homofóbicos” de sectores del oficialismo.

Torres apuntó, sin subirlos al ring con nombre y apellido, contra los referentes locales del peronismo. “Los mismos que dicen que la Justicia proscribe a Cristina a nivel nacional, defienden al corporativismo judicial que no quiere que eliminemos los fueros. Caraduras, miserables. Ustedes son los responsables de habernos avergonzado durante tantos años, mostrando a Chubut como la provincia de la corrupción y de los papelones institucionales”, afirmó.

El líder de Despierta Chubut dejó además un mensaje para los dirigentes del PRO que se preparan para dar el salto a las filas libertarias. “Nosotros no tenemos nada que ver con La Libertad Avanza. Los cobardes que crean que van a sobrevivir acomodándose para mojar un carguito, quizá tengan cuatro años más de diputados, pero esa mediocridad los va a llevar a pasar sin pena ni gloria”, analizó.

LA PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS, EN COMODORO

Los gestos del acto también fueron claros. En el escenario hubo más de 30 intendentes que recibieron al gobernador prolijamente formados, con Damián Biss, de Rawson, y Matías Tacetta, de Esquel, en el centro. La espera duró cerca de una hora y estuvo acompañada de una ecléctica playlist musical, que incluyó desde temas de Dua Lipa hasta cuarteto, pasando por clásicos de cumbia que hicieron levantar a los militantes que colmaron las butacas y los pasillos del teatro. En las primeras filas había diputados provinciales, concejales y funcionarios.

El único jefe comunal que acompañó a Torres en su ingreso al teatro fue el trelewense Gerardo Merino. Los otros dos coprotagonistas de ese momento fueron la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Menna.

Los cuatro completaron la lista de oradores. También fueron los dueños de los aplausos y los cantitos. “Es con Gustavo, esta elección”, se ilusionaron los militantes de la Juventud Radical, con un pequeño pero intenso grupo que compitió de igual a igual en el duelo de hinchadas con los redoblantes de los Jóvenes del PRO. Ambos sectores se ubicaron en los palcos del teatro, donde se repartieron las banderas de Despierta Chubut, UCR, PRO y Familia Chubutense. En el último piso se desplegó una dedicada a la enmienda constitucional que se votará en octubre: “Chubut sin fueros, todos iguales ante la ley”.

Si bien no hubo confirmación de nombres, la imagen final del acto posiciona a la diputada y al vicegobernador como favoritos en esa carrera. La definición tiene como fecha límite el 17 de agosto, aunque los candidatos se conocerían en las próximas dos semanas. El escenario elegido será Comodoro Rivadavia, sede del próximo acto de Despierta Chubut.

Para que no quedaran dudas del protagonismo de ambos, Torres les dedicó distintas partes de su discurso. Al vicegobernador le reconoció su rol en la disputa que mantuvo el gobierno provincial con el Ejecutivo nacional, luego de que Nación retuviera fondos de la coparticipación. “Ante la agresión, los insultos y los gritos, Gustavo se puso espalda con espalda. Con una altura y profesionalismo dimos la pelea que había que dar”, aseguró.

A Romero le reconoció el trabajo que realizó en la discusión del capítulo de hidrocarburos de la Ley Bases. “Fuimos a la Rosada, formamos parte de la redacción y 15 minutos antes de votar me llamó Ana y me dijo: ‘Nacho, nos van a cagar’. Le dije ‘estoy yendo para el Congreso, hacé lo que tengas que hacer’. Literalmente, pateó la puerta, lo agarró a (Martín) Menem y le dijo: ‘De acá este proyecto no sale’. Nos encerramos dos horas, hasta que logramos que nuestro crudo se pague por lo que el crudo vale”, relató.

Previamente, tanto Menna como Romero delinearon los primeros trazos del discurso que luego reforzaría Torres. “La única manera de defender lo nuestro es con una fuerza provincial que esté más allá de la agenda que nos quieren imponer desde Buenos Aires. Nuestra agenda es la de Chubut. No queremos volver a la corrupción, no queremos volver a los salarios escalonados, no queremos volver a las escuelas cerradas. Queremos sostener los derechos de todos los habitantes de Chubut”, afirmó el vicegobernador.

Romero remarcó el apoyo de los intendentes, muchos de los cuales se sumaron al espacio a través del armado que construyó Torres luego del inicio de su gestión. “Conocen sus comunidades, saben lo que significa todos los días despertarse en Chubut, con nieve, con calor y con sequía. Nadie de Buenos Aires viene acá a decirnos qué tenemos que hacer. Eso lo resolvemos nosotros”, aseguró.

En el cierre, mientras sonaba “Mi Lugar”, del chubutense Yoel Hernández, llegó el momento de las fotos. Dos de esas imágenes fueron elegidas para comunicar el acto: una selfie con intendentes y la senadora Edith Terenzi, a quien el gobernador hizo subir al escenario y llenó de elogios, y otra foto en la que solo se ve a los tres claros protagonistas de la noche: Torres, Romero y Menna. Si no hay sorpresas, esa será la primera imagen de la campaña.