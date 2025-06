Torres insistió con que sería un error "conceptual" un acuerdo entre el PRO que representa y La Libertad Avanza

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, rechazó este domingo un acuerdo electoral entra La Libertad Avanza (LLA) y el PRO tras calificarlo de “error conceptual”, y plantear que las alternativas “son sanas para la democracia”.

“Cada vez que me pregunta con la posibilidad de ir con LLA, siempre dije que no estaba de acuerdo, que me parecía un error conceptual. Las alternativas son sanas para la democracia”, aseveró el mandatario provincial.

En la misma línea, amplió: “Hay que entender que el PRO perdió las elecciones nacionales, que es oposición, pero que cuando hay una medida que es buena siempre la hemos acompañado. Cuándo hubo alguna medida que atenta contra los intereses de la Nación o de mi provincia estuvimos en contra y lo hemos hecho con mucha vehemencia”.

Tras 10 años, una histórica tienda de ropa de Comodoro cierra sus puertas y liquida todo "al costo"

“Esa coherencia hay que mantenerla en el tiempo y es lo que le da fuerza e identidad a cualquier partido sino es la crónica de la desaparición”, afirmó en declaraciones radiales, en medio de negociación que encara el partido amarillo para sellar un acuerdo electoral con LLA en la provincia de Buenos Aires.

La interna del PRO y los desafío de subsistencia

Torres hizo mención al debate interno que atraviesa al PRO respecto al rol que deben adoptar frente al gobierno de Javier Milei y planteó la necesidad de “depurar” el espacio de dirigentes que buscan dar el salto a La Libertad Avanza.

Este domingo cortan la luz en más de 20 barrios de Comodoro: los detalles

“Hay una discusión central y bisagra que tiene que ver con la continuidad o con la desaparición del espacio. En esas miradas, lo más sano, es que se autodepure. Hay dos discusiones: ser oficialismo o ser una alternativa”, detectó.

Asimismo, añadió: “Hay que sentarse en una mesa y los que se quieren ir a LLA vayan y los que quieren ir a una alternativa lo hagan. El tema es que algunos balconean, especulan, y atrasan el tiempo que debería utilizarse”.

Por su parte, en Chubut vaticinó esquemas frentistas con el PRO en el centro, y anticipó un trasvasamiento generacional que le dará a la fuerza que lidera Mauricio Macri “una identidad más federal”.

“Lo que hay que hacer es mirarse a los ojos y decirse la verdad, y el que quiera irse a otro partido se irá. Creo en la evolución del pensamiento, pero el garrochismo partidario es oportunismo electoral”, aseveró.

Horror en Comodoro: un hombre esperó a una mujer asiática afuera de un supermercado chino y le dio una paliza

Además, arremetió: “Es muy fácil ir al resguardo de los vencederos. Necesitamos dirigentes que crean en algo y sostengan la coherencia en el tiempo”.

La condena a Cristina Kirchner

Por otra parte, el mandatario provincial aseguró que tras la condena de la dos veces presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad se avizora un fin de ciclo de la titular del Partido Justicialista (PJ) y la oportunidad de discutir lo importante.

“En este contexto de la Argentina, donde hay muchísimas cosas para ponernos de acuerdo, volver con ese fetiche setentista, que también el gobierno muchas veces tiene, desde otra mirada, pero que es tan dañino, de seguir mirando para atrás y abrir heridas que nos agrietan cuando tenemos que discutir una agenda de desarrollo que nos saque adelante. No podemos seguir perdiendo el tiempo con batallas inconducentes”, reclamó.

"Aunque amenacen": Torres defendió su proyecto de ley para cobrar peaje a los camioneros chilenos en la Ruta 40

“Si seguimos refundando a la Argentina cada dos o cuatro años esa Argentina pendular no tiene futuro”, afirmó el gobernador.

Asimismo, agregó: “Poder acordar cuestiones con pensamientos antagónicos, de distintos colores políticos, es de una madurez dirigencial que hace mucho no se ve y que en otros poderes tampoco se ven como por ejemplo en el Legislativo”.

En el marco del enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, Torres reclamó una avanzar en una distribución más directa del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y la posibilidad de discutir un reparto equitativo de los Aportes del Tesoro Nacional.

“No se puede quedarse con plata que tienen una asignación específica, es malversación del recurso”, remarcó Torres, y cerró: “Si no me hubiese puesto de acuerdo para reparar una ruta nacional con un convenio de vialidad y ejecutaba mañana dinero, que es producto del esfuerzo de los contribuyentes, para una obra nacional, sin ese marco normativo es malversar fondos. Ante esta subejecución de recursos, o eliminamos el impuesto o lo descentralizamos”.

(NA)