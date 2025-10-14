El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este martes 14 de octubre por la mañana el acto oficial de habilitación en la rotonda norte de la Ruta Nacional N° 3, en el acceso a Puerto Madryn.

Se trata de un tramo de casi 57, 65 kilómetros que une ambas ciudades y que permaneció inconcluso por más de dos décadas. Busca mejorar la seguridad vial y la conexión.

En encuentro, acompañaron al mandatario, el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; los intendentes de Trelew, Gerardo Merino, y de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; la representante de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, Lorena Torroija; ministros y funcionarios del Gabinete; autoridades provinciales y municipales; y concejales de ambas localidades.

Tras 20 años de espera, habilitan la doble trocha Trelew - Puerto Madryn

“Primero quiero pedirles disculpas sinceras en nombre del Estado provincial a las víctimas de accidentes de tránsito, porque durante estos 20 años de desidia, estos 20 años donde hubo casos de corrupción que nos pusieron en la vidriera nacional, nos avergonzaron a todos los chubutenses”, comenzó diciendo el mandatario provincial tras el corte de cintas.

“Tenemos que ser plenamente conscientes de las consecuencias de esa desidia y de esa corrupción. Lamentablemente, las consecuencias fueron mucho más graves que las consecuencias económicas. Esta ruta, que fue durante muchísimo tiempo el paradigma de la corrupción, es la única ruta de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces en los últimos 20 años y no se terminó, que muchos de los adjudicatarios abandonaron las obras y no les pasó nada por ser empresarios amigos del poder de turno. Otros terminaron presos por esta y otras tantas cuestiones, pero tenemos que recordar de dónde venimos para no perder nunca el foco de hacia dónde tenemos que ir”, planteó.

A continuación, el mandatario provincial aseguró que: "La construcción de una provincia seria, previsible, con seguridad jurídica, pujante, se hace de abajo hacia arriba, buscando el hermanamiento de toda la ciudadanía. Y esto no es un acto partidario. Acá hay justicialistas, acá hay radicales, acá hay gente del PRO, independientes, vecinalistas, hay cámaras empresarias, están los trabajadores de la UOCRA, los representantes de los trabajadores. Acá hay toda una comunidad parada enfrente de lo que fue una historia oscura de nuestra provincia y con la firme decisión de dar vuelta a esa página de la desidia y la corrupción y mostrarle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación. Chubut es un ejemplo de que la palabra se cumple."

“La justicia nos dio la razón en una discusión que es mucho más profunda que una discusión de recursos. Es una discusión de derechos y obligaciones. Es una discusión de federalismo. Es una discusión de corregir asimetrías históricas de una Argentina que dice ser federal, pero es profundamente centralista”.

Torres hizo referencia a la distribución de las riquezas por parte de Nación. "Es una discusión sobre qué se hace con los dólares, con las divisas que genera el trabajo chubutense y los distintos gobiernos nacionales se las queman en timba financiera. Este gobierno y los anteriores vienen quemando los recursos que estas provincias generan. Hace décadas. Chubut es un ejemplo de trabajo, de producción, de esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que verse reflejado en una mejor calidad de vida para los chubutenses."

“Y no, nada tiene sentido que de cada 100 que generamos como provincia, vuelva apenas 40. El 70% de la presión fiscal que ahoga a la producción y al trabajo no es provincial, no es municipal, es nacional”, agregó.

"¿Quiénes son los degenerados fiscales? ¿Los que retienen ese esfuerzo chubutense? ¿Y ese dinero que debe ir a rutas, a mejores puertos, termina en timba? ¿O los chubutenses que, con trabajo, con esfuerzo, levantándonos temprano para ir a trabajar a esa cuenca petrolera, agregan valor a los recursos pesqueros? Con ese trabajo, hace mucho se viene aportando a una nación que le da la espalda al sur de la Argentina."

¿Quiénes son los degenerados fiscales? Esta obra se hizo, para que quede muy claro, con la plata que otros gobiernos le pagaban a la Nación por una deuda criminal atada a la inflación. Esta provincia, en vez de tirar el esfuerzo de los chubutenses a esa entelequia, que es la Nación que tiene un dineroducto a ese famoso AMBA, le dijimos: no le vamos a pagar un solo peso, porque vamos a hacer las obras que ustedes decidieron abandonar.

"Y esos 250.000 millones de pesos que esta provincia se desendeudó, por primera vez los chubutenses lo van a ver en obras tangibles, reales, que se ven, que nos mejoran la calidad de vida. Y en qué momento, en un momento difícil, en un momento donde el barril está a valores casi negativos, donde estamos atravesando una recesión económica muy importante, en este momento es doblemente meritorio lo que le estamos demostrando como provincia al resto de la Nación, porque esta es la primera vez en la historia que se finaliza una ruta nacional con recursos provinciales", concluyó.

“SE ABRE UNA ETAPA DE COMPROMISO REAL POR LA PREVENCIÓN”

Desde la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, Lorena Torroijas, reconoció que "hoy es un día profundamente significativo. Desde la Mesa Chubutense de Víctimas Viales queremos acompañar esta inauguración con un mensaje de memoria, compromiso y esperanza: cada kilómetro de esta doble trocha representa mucho más que una obra de infraestructura. Simboliza el valor de la vida y el esfuerzo de una provincia que ha decidido priorizar la seguridad vial. Este tramo que hoy se habilita une ciudades, pero también une historias. Historias marcadas por el dolor, la pérdida y, sobre todo, por la voluntad de transformar ese dolor en acción".

“Esta obra llega después de 20 años de desidia, de abandono y postergaciones, donde muchas familias chubutenses debieron enfrentar el dolor de perder a sus seres queridos en rutas que no estaban a la altura de las necesidades ni de la vida que circulaba por ellas. Hoy, con esta inauguración, se abre una nueva etapa, la del compromiso real por la prevención y el respeto por la vida en las rutas de nuestra provincia”, indicó.

LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA

La obra, ejecutada por el Gobierno del Chubut a través de la Administración de Vialidad Provincial y la empresa Semisa Infraestructura S.A., abarcó 57,65 kilómetros entre Trelew y Puerto Madryn.

Los trabajos incluyeron la duplicación de la calzada, la reconstrucción del tramo central, la pavimentación de banquinas, mejoras en intersecciones clave, como los accesos norte a Puerto Madryn y al aeropuerto de Trelew, construcción de retornos, iluminación, señalización, semaforización y otras obras complementarias. En conjunto, la intervención busca garantizar una circulación más segura y eficiente, tanto para los usuarios locales como para el tránsito pasante que une el norte y sur del país.