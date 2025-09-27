Torres inauguró en El Hoyo la nueva base de brigadistas para prevenir incendios forestales

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró este sábado la nueva base del Servicio de Brigadistas en Puerto Patriada, localidad de El Hoyo. La obra demandó una inversión provincial de casi $60 millones y fue construida en apenas dos meses con madera de raleo.

El objetivo es reforzar la prevención y la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales en la Comarca Andina, región considerada de alto riesgo por sus características climáticas y geográficas.

La dependencia está ubicada a orillas del lago Epuyén, a 10 kilómetros de El Hoyo. Su localización estratégica permitirá acortar tiempos de respuesta y facilitar el despliegue de brigadistas y equipos en caso de siniestros. En la base trabajará un equipo de brigadistas junto a operadores de radio, con el fin de mejorar el monitoreo y cuidado de los bosques.

En el acto de inauguración participaron la diputada nacional Ana Clara Romero, los intendentes de El Hoyo, César Salamín, y de Corcovado, Ariel Molina, además del secretario de Bosques de la Provincia, Abel Nievas Arroyo, y el subsecretario de Protección Civil, Eduardo “Lalo” Pérez. También estuvieron presentes los legisladores provinciales Jacqueline Caminoa y Daniel Hollmann, y el jefe de Operaciones del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, Sandro Lobos.

Declaraciones oficiales

Durante su discurso, Torres destacó la importancia de la nueva sede y recordó que la base original había quedado destruida en 2016 por un cortocircuito y posterior incendio. “Durante años esta obra fue símbolo de desidia. Hoy, en un contexto nacional complejo, podemos inaugurarla gracias a una administración ordenada y al trabajo conjunto con un intendente que cuida los recursos”, señaló.

El mandatario provincial también anunció la entrega de siete kits de ataque rápido para incendios forestales, adquiridos con fondos provinciales. “Con el mismo dinero con el que antes se decía que alcanzaba para dos kits, hoy compramos siete. Esa es la diferencia entre mala gestión y administración responsable”, afirmó.

Torres advirtió que el próximo verano podría ser uno de los más difíciles en materia de incendios de las últimas décadas debido a las condiciones climáticas. “Lo que garantizo es que vamos a estar espalda con espalda, trabajando juntos para cuidar a los vecinos de la Comarca, con una casa nueva para los brigadistas que hoy es una realidad”, expresó.

Voces locales

El intendente de El Hoyo, César Salamín, resaltó el acompañamiento de la Provincia y aseguró que la obra se concretó con aportes del Estado provincial y mano de obra municipal. “Hoy los brigadistas cuentan con el espacio que se merecen para desempeñar su tarea en mejores condiciones”, indicó.

En la misma línea, Sandro Lobos recordó que tras la destrucción de la base en 2016 “quedamos a la deriva, con una obra iniciada y nunca terminada. Aun así, el equipo siempre estuvo presente para combatir incendios. Hoy, gracias al apoyo del Gobernador y del Secretario de Bosques, podemos contar con esta nueva instalación”.

Detalles técnicos de la obra

La nueva base cuenta con un monoambiente equipado con cocina y baño, una galería exterior y un hall frío destinado a la Secretaría de Bosques. Fue construida con entramado ligero de madera de raleo sobre fundaciones de hormigón armado. Los interiores fueron revestidos en pino ponderosa y las aberturas fueron fabricadas en la región.

El edificio dispone de instalación cloacal mediante biodigestor, sistema de agua con termotanque eléctrico e instalación eléctrica completa. Estas características permiten garantizar mejores condiciones de habitabilidad y trabajo para los brigadistas que operarán desde Puerto Patriada.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.