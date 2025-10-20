En el marco de la inauguración del Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de la ciudad de Trelew, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres remarcó la importancia de “tener memoria” y cuestionó duramente a sus antecesores. “Algunos parecen que se olvidan de cuando (Mariano) Arcioni pagaba los salarios desdoblados cuando el barril estaba a 120 dólares, y estas obras estaban paradas. Parece que se olvidan. Les importan más las elecciones que las realidades”, sostuvo.

En un tono de campaña, en la previa de las elecciones del próximo domingo, agregó: “¿Saben por qué con el barril a 120 dólares estas obras estaban paradas y los salarios se pagaban desdoblados? Porque esa plata se la afanaron. Los mismos que ahora se quejan fueron parte de ese gobierno que se la afanó”.

Licitada en 2014, la obra puesta en marcha en el marco del 139° aniversario de la ciudad de Trelew sufrió demoras y paralizaciones durante más de una década. Por esa razón, Torres calificó la inauguración como hito de gestión. “Es un hecho que nos une a todos, sin distinción política ni partidaria: estamos demostrando que, en una época muy difícil a nivel nacional, Chubut es un ejemplo de superación”, afirmó.

“Estamos cumpliendo con obras que muchos decían que eran imposibles, convirtiéndolas en realidad y demostrando que en nuestra provincia hay un cambio de paradigma”, señaló el gobernador, quien recordó que “durante más de una década, mientras cruzábamos una Ruta 3 abandonada, veíamos a este hospital como un símbolo de la desidia, del cual todo el mundo decía que era imposible equiparlo y ponerlo de pie”, agregó el mandatario, acompañado de los candidatos a diputados de Despierta Chubut, Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

"El hospital más moderno de la Patagonia"

Torres explicó que “gracias a una licitación realizada a través de Naciones Unidas, de manera transparente, los chubutenses nos ahorramos un 30% del costo, lo cual permitió que hoy pudiéramos estar equipando este hospital, y consiguiendo un tomógrafo para iniciar la segunda etapa, y que este centro sea el hospital de alta complejidad mejor equipado y más moderno de toda la Patagonia”.

“La prioridad de este gobierno será siempre dar respuesta a nuestros pueblos, y este hospital va a atender a todos, sin importar de qué localidad de Chubut o de qué parte de la región patagónica vengan. Hoy, después de muchos años de ver desidia y corrupción, podemos inflar el pecho de una vez por todas y decirle a la Argentina que nuestra provincia es un ejemplo de superación. En un momento difícil, logramos ponernos de pie y finalizar obras que parecían imposibles”, remarcó el gobernador, quien finalizó agradeciendo “a todos los contribuyentes de la provincia por haber hecho realidad este sueño de que este nuevo hospital pueda finalmente abrir sus puertas”.

Detalles del nuevo Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys”

La obra, que comenzó en junio de 2015, implicó una inversión inicial de 2.658.565.663,13 pesos en su construcción, a la que se sumaron procesos de adecuación, modernización y adquisición de equipamiento, superando una inversión de $15.000 millones.

Con 12.988 metros cuadrados cubiertos y 114 camas de internación, el nuevo hospital está diseñado con áreas de internación, quirófanos generales y obstétricos, servicio de neonatología, atención de urgencia gineco-obstétrica, terapia intensiva e intermedia, diagnóstico por imágenes (rayos X, mamografía, ecografía y próximamente tomografía computarizada), laboratorio, esterilización, lavadero, cocina, consultorios externos y residencia para madres.

Además, actualmente se están ejecutando obras complementarias como el cerco perimetral, los depósitos de residuos comunes y patológicos, y un nuevo cruce vial semaforizado para el acceso principal al predio.

Áreas y equipamiento

El edificio fue diagramado con un modelo sistémico y funcional, que organiza los circuitos públicos, técnicos y restringidos para optimizar el flujo de pacientes, personal y suministros.

En este sentido, desde la cartera sanitaria señalaron que entre las principales áreas equipadas se destacan la de Diagnóstico por Imágenes, con equipos de rayos X, mamografía, ecografía y próximamente tomografía computarizada; un Área Quirúrgica, con quirófanos generales y obstétricos, torres de laparoscopia, mesas de cirugía, mesas de anestesia y monitores multiparamétricos; la Terapia Intensiva y Neonatología, con trece camas eléctricas de alta complejidad, incubadoras, cunas radiantes, monitores fetales y sistemas de monitoreo centralizado; el Laboratorio, dotado con microscopios, centrífugas, heladeras y concentradores de vacío; y el destacado sector de Telemedicina, que permitirá atención remota y vinculación con otros hospitales de la red provincial.

La secretaria de Salud indicó que, en materia de equipamiento médico y mobiliario, se adquirieron más de 250 unidades de tecnología hospitalaria, fundamentales para garantizar el confort y la seguridad de cada paciente que llegue al hospital.

El detalle del equipamiento médico, informático, mobiliario médico y mobiliario general incluye, principalmente, un equipo de rayos X, tres scialíticas de pie y cuatro de techo, dos mesas de cirugía, un esterilizador, una lavadora ultrasónica, una torre de laparoscopia, dos videocolposcopios, un videolaringoscopio, cuatro ecógrafos, una mesa de anestesia y un monitor multiparamétrico.

A esto se le suma un sistema de PACS, una central de monitoreo, un monitor de función cerebral, seis monitores multiparamétricos adultos y seis neonatales, 42 camas de internación eléctrica tipo 1, cuatro camas de internación eléctrica tipo 2, cuatro más de partos y recuperación, 13 de terapia intensiva eléctrica; diez camillas de examen y seis de traslado, un sillón ginecológico eléctrico, seis electrocardiógrafos y seis desfibriladores, un electrobisturí, tres equipos de alto flujo, cuatro ventiladores de traslado, 14 mezcladores de aire-oxígeno, un estetoscopio e instrumental quirúrgico.

Para equipar por completo el nuevo hospital, también se compraron seis monitores fetales, tres bilirrubinómetros, tres cunas radiantes para recién nacido, siete incubadoras neonatales, tres dispositivos de reanimación para lactantes, ocho equipos de fototerapia, cuatro oxímetros de pulso, cuatro freezers y cuatro heladeras, cuatro sistemas de calentamiento de pacientes y tres sistemas de regulación de temperatura de pacientes, 19 estetoscopios adultos, 14 estetoscopios neonatales y tres estetoscopios pediátricos; tres nebulizadores aspirador, ocho termómetros, dos sillas de ruedas, 17 resucitadores manuales, 13 cunas acrílicas y 10 pediómetros.

Además, para el sector del laboratorio se adquirieron cinco centrífugas, una microcentrífuga, siete microscopios, un concentrador de vacío y tres heladeras; y como equipamiento informático se destaca la adquisición de 9 computadoras de grado médico y 69 administrativas.