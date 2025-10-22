El gobernador Ignacio “Nacho” Torres se refirió por primera vez a la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja desaparecida desde hace 11 días en Comodoro. “Estoy en constante comunicación, no solamente con el ministro Iturrioz, sino también con los familiares. Es una situación angustiante, de mucha incertidumbre, de muchas dudas también, porque hay distintas teorías. Lo importante es que hoy están puestos todos los recursos provinciales y nacionales”, aseguró el mandatario.

Torres destacó además el apoyo brindado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Está todo a disposición para terminar de peinar todo lo que sea necesario y hacer el rastrillaje de todo ese sector para poder dar con esta pareja”, afirmó.

Consultado sobre las expectativas del operativo, y ante el avance de los días sin novedades sobre la pareja de jubilados, el gobernador señaló que “nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida”. Por último, remarcó: ”Es importante darle una certidumbre a la familia, por eso estamos en comunicación diaria por cada pista y cada nuevo resultado".

Las declaraciones de Torres sobre el caso que conmueve al país se registraron durante un acto realizado este miércoles en Rawson, donde el gobernador anunció la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Cadetes en la capital provincial que será financiado con un segundo remate de bienes incautados en causas de corrupción y narcotráfico.

“En el marco de la Ley de Extinción de Dominio que aprobó la Legislatura, hoy quiero anunciar que el dinero recuperado de esas mansiones y vehículos va a ir íntegramente para que nuestros cadetes tengan la escuela que se merecen en la ciudad de Rawson”, manifestó el titular del Ejecutivo.

"Nuestra provincia merece tener un lugar que esté en condiciones para formar a nuestros futuros policías. El objetivo es que esa escuela modelo cuente con un centro de formación que nos haga sentir orgullosos de tener la mejor policía de la Argentina”, agregó el gobernador.

Durante la ceremonia de este miércoles, se realizó además la entrega de mil pistolas marca Bersa, calibre 9mm, que se suman a las 600 armas distribuidas meses atrás a agentes de la Policía del Chubut.

Asimismo, fueron adquiridos diez juegos de luces forenses para pericias y búsqueda de rastros; quince reactivos; 50 mil cartuchos de recarga calibre 9mm; 11 mil cartuchos calibre 12/70 AT; 244 granadas de mano candela tipo "CN" y "CS"; 2 mil cartuchos calibre 12/70 estruendo; 50 granadas de mano candela tipo "HC"; 80 cartuchos cal. 38 mediano alcance; 25.700 cartuchos 9mm factory punta Ojival y armas menos letales BYRNAS.

