El gobernador Ignacio "Nacho" Torres envió a la Legislatura tres convenios para la realización de obras viales en la Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 3, enmarcados en el Acuerdo de Compensación de Obligaciones Recíprocas entre la Provincia y la Nación.

Ambas iniciativas formarán parte del Orden del Día de la sesión ordinaria que se llevará a cabo este jueves, a partir de las 11 de la mañana, y serán sometidas a la votación de los bloques, en el marco del proceso de compensación deudas y créditos con el Estado Nacional que el Gobierno de Chubut lleva adelante a través de la realización de obras nacionales, con fondos provinciales.

Según detallaron fuentes oficiales, se trata de las obras "Conservación de Rutina - Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 en el límite entre Chubut y Santa Cruz, en el acceso a la localidad de Rada Tilly; la obra "Malla 632 - Crema II - Ruta Nacional N° 40 - Km. 1636,03-Km. 1.762,52 - Ruta Nacional N° 259 - Km. 0,00-Km. 39,16"; y "Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 26 (EX RP20) - Empalme Ruta Provincial N° 23 - Sección: Km. 1432,43-Km. 1471,71".

Las tres obras, cuyos montos ascienden a las sumas de $8.838.179.000, $52.816.806.657,39 y $18.276.893.000, respectivamente, representarán una inversión total de $79.931.878.657,30. Ese monto será descontado de la deuda que tiene Chubut hacia el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Una vez aprobadas por la Legislatura, serán licitadas la semana próxima.

“Seguimos desendeudando a la provincia de manera inteligente y responsable, haciendo las obras que Nación no hace y que tampoco encararon, por su propia desidia, gobiernos anteriores”, detacó Torres.

Al respecto, agregó: "De este modo, vamos a seguir transformando las deudas acumuladas por años de desmanejo en obras concretas que van a mejorar la calidad de vida de todos los chubutenses".