Torres en Rada Tilly: confirmó la reactivación de obras y habló sobre YPF, uranio y la interna del PJ

En el marco del aniversario 77° de Rada Tilly, el gobernador Ignacio Torres anunció que en agosto comenzará la reactivación de la obra de la planta de tratamiento de efluentes, paralizada por decisión de la Secretaría de Obras Públicas de Nación.

“Fue un trabajo silencioso de hace muchos meses junto a la intendente Mariel Peralta. En un principio nos volvimos con el no rotundo de que no se iba a retomar ninguna obra nacional. Y después, mostrando el impacto social que tenía y también que era una obra que ya tenía una adjudicación previa y que la verdad era una picardía porque la partida presupuestaria estaba, logramos finalmente el compromiso”, aseguró.

Confirmó que “hoy ya el inicio de obra, la reactivación que se va a hacer ahora en el transcurso del mes de agosto” está en marcha, y remarcó que se trata de una obra “fundamental para una localidad que no solo está creciendo, sino que va a tener un crecimiento exponencial sin ninguna duda y muchos proyectos también de barrios para crecer”.

Torres sostuvo que sin esta planta, “era imposible y le ponía un cuello de botella al crecimiento de esta localidad que tiene mucho futuro”.

Consultado sobre el enojo del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, por no haber sido informados sobre la reversión del área de Restinga Alí, de YPF, a la Provincia, tema que será tratado este jueves por los diputados provinciales, el gobernador respondió: “La verdad que lo debe haber dicho antes de que hablemos. Vamos a consensuar con el intendente de Comodoro Rivadavia que en gran parte mucho de ese dinero va a ser para Comodoro”.

Agregó que “recién hablé de una obra de más de 150 millones de dólares para Comodoro Rivadavia, fundamentalmente, que es el acueducto”, y anticipó también que “desde las arcas provinciales vamos a ejecutar una obra fundamental, estoy hablando concretamente del pluvial, tan necesario para las inundaciones de Comodoro Rivadavia, que pensando solamente en lo que se robó durante la emergencia, los dos pluviales podrían haber estado realizados”.

Enfatizó que “es muy importante que ese dinero se use bien, de manera transparente, para lo que se tiene que usar, que justamente son obras de infraestructura”.

Sobre el reparto de propiedades e instalaciones de YPF, sostuvo que “eso lo está trabajando el ministro con un equipo del municipio. Sé que hay tierras que el municipio se compromete a lotear también con servicio, lo cual es desarrollo”.

Acueducto: licitación en agosto

Consultado por el estado del proyecto del nuevo acueducto, Torres explicó: “La licitación va a comenzar antes de que se ejecute el dinero, o sea, que CAF efectivamente traspase el dinero. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar tiempo de burocracia de licitación”.

Detalló que “el proyecto se está redeterminando los precios porque ya existía un proyecto que había que actualizarlo, y en el transcurso del mes de agosto ya vamos a comenzar el proceso licitatorio para cuanto antes empezar esa obra”.

Advirtió que se trata de una obra que “lleva tiempo, pero que la vamos a terminar” y que “la repotenciación es la segunda obra que se va a realizar en la provincia, que esa es con fondos nacionales, pero logramos la reactivación”.

Sobre la importancia de ordenar la ejecución, dijo: “De nada servía que se haga la repotenciación si no tenías el caño —para decirlo en criollo— en condiciones. Iba a generar más problemas que soluciones”.

Acciones de YPF: “No tenemos por qué pagar el pato”

Al referirse al conflicto judicial por la propiedad de acciones de YPF, el mandatario expresó: “Podemos tener diferencias sobre por qué Chubut tiene o se le reconoce el 8% y Mendoza el 20% (...) Independientemente de esa discusión, que para mí hay que darla de frente, lo importante es reconocer que esas acciones son de Chubut y que un fallo de la justicia de Estados Unidos no puede ir por encima de la propiedad de una provincia que no es deudora”.

En ese sentido, fue categórico: “No tenemos por qué pagar el pato por la deuda que puede tener o no, o el conflicto que está judicializado por parte de Nación”.

Aseguró que “el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a hacer un amicus curiae para ponerse a disposición de la Argentina, ese amicus también queremos que contemple las acciones que son de la provincia de Chubut”.

“Lo que queremos es lo mismo que no se embargue acciones que la provincia de Chubut tiene por ley y hay que reconocerlo”, concluyó.:

Uranio: “Hoy hay una oportunidad histórica”

Al ser consultado por la situación del proyecto Cerro Solo, el gobernador afirmó: “El problema que tenemos es que YPF no es dueño de Cerro Solo. La CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) es dueña de Cerro Solo. Entonces lo que están haciendo es tratando de conformar una UTE para que YPF pueda hacerse cargo de Cerro Solo, que son los activos que tiene la CNEA”.

Indicó que esa discusión “es interna entre distintos estamentos del Gobierno Nacional y obviamente la empresa de bandera”.

Reconoció que “la CNEA está hace 30 años y hace más de 20 años que no hizo absolutamente nada” y que “hoy hay una oportunidad única, una oportunidad histórica y hay que hacer las cosas bien, donde la provincia tiene también participación. No puede tener participación a través de Petrominera o siendo parte accionaria de YPF, como lo es”.

Internas del PJ

En el cierre, y ante la consulta sobre las internas en el Partido Justicialista, Torres fue breve pero claro: “Más allá que sea un año electoral, entender que tenemos que defender esto juntos. En ese sentido, nobleza obliga, tanto el presidente de YPF como el propio jefe de Gabinete se pusieron a disposición, pusieron a disposición el equipo legal también. Y obviamente nosotros tenemos otro estudio que va a ser el que va a litigar, pero siempre pivoteando para lograr el mejor resultado posible”.

Y concluyó: “Lo que no podemos hacer es hacernos los distraídos o quejarnos sin poner el problema sobre la mesa”.