El gobernador Ignacio “Nacho” Torres celebró que la Legislatura haya aprobado este jueves la ratificación del acuerdo de reconversión de Cerro Dragón entre Chubut y PAE. “Logramos un consenso inédito, me animaría a decir, en la historia de la provincia, consiguiendo una ley que reivindica el trabajo y que pone también a nuestra cuenca en un lugar incipiente para desarrollar con nuevas tecnologías también el no convencional”.

Por otra parte, destacó el panorama que se le abre a la provincia ante el descubrimiento de shale gas: “En una época donde económicamente venimos de una recesión muy importante, donde el atraso cambiario también generó una situación de destrucción de empleo muy importante, hoy tenemos un horizonte claro de una agenda de competitividad y con una oportunidad única”.

La pelota pasa al campo de la Legislatura de Chubut: los diputados tendrán la última palabra en asuntos centrales para la gestión Torres

El gobernador también resaltó los trabajos que se hicieron para alcanzar el consenso que se reflejó en la votación de este jueves. "Hoy, sin ir más lejos, tuve reuniones con representantes de la oposición y con algunos diputados para saldar las dudas, siempre poniendo como lo importante el mejor proyecto para la provincia y creo que en ese esquema hemos logrado desde un Código Electoral, tener la Ley de Bosque, poder lograr la reconversión de la cuenca, que son proyectos realmente importantes”.

Al respecto, agregó: “Hoy es una sesión que diría trascendental para la provincia y lo logramos simplemente sentándonos y poniéndonos de acuerdo, que parece algo muy sencillo pero lamentablemente la dirigencia cada vez más cae en la fácil de agrietarse, de chicanearse y de no sentarse a laburar como corresponde en los temas que son importantes".

Torres celebró las condenas por el ataque a edificios públicos: "Dimos vuelta la página de una de las épocas más oscuras de nuestra provincia"

En la misma línea, afirmó que "esta sesión es una muestra de un trabajo mancomunado donde se pone a Chubut por sobre cualquier diferencia partidaria y eso es un salto de calidad institucional enorme para la provincia”.

En ese sentido, el mandatario provincial remarcó el acompañamiento de distintos sectores. “Hoy estuvieron camioneros, jerárquicos, petroleros privados, comercio, todos los sindicatos están acompañando, no este proyecto en particular, sino poner a Chubut sobre cualquier diferencia partidaria. Acá no hay banderas políticas, acá hay una conciencia plena que en un momento difícil tenemos que estar todos juntos para poner a Chubut en un lugar protagónico”.

Entre otros gremialistas, estuvieron presentes en la sesión Jorge Taboada, secretario general de Camioneros, y José Llugdar, de Petroleros Jerárquicos.

Torres aseguró que la ley de reiterancia permitirá "terminar con la puerta giratoria en Chubut"

Por otro lado, señaló: “El objetivo principal, insisto, es tener más trabajo en un momento donde no solo hay que pensar en competir con otras regiones del país, sino con el mundo. Chubut tiene una oportunidad histórica y no la podemos desperdiciar por demagogia o populismo”.

Torres: “La baja de regalías no es ‘le sacamos a los municipios’, es baja de regalías para la provincia”

El Gobernador afirmó que el proyecto que estipula recorte de regalías autorizado a PECOM y a YPF no afectará a los municipios.

“Hubo una malintención de la interpretación de lo que establece la derogación de ese artículo. Si hay una baja de regalía por competitividad, donde hay un área que no es económicamente viable, y hay un acuerdo de inversión para generar trabajo, para sostener el empleo, de baja de 3 puntos de regalía, como estaba redactada la ley, esas regalías que se bajan, la provincia tenía que compensarlas o subsidiarlas a todos los municipios. La baja de regalía no es ‘le sacamos a los municipios’, es baja de regalía para la provincia, que las coparticipa”.

Torres: “Vamos a seguir peleando por lo que es nuestro, como lo hicieron los pioneros"

Al respecto, agregó: “Nosotros tenemos que generar competitividad porque tenemos que sostener el empleo. Y además de sostener el empleo, el círculo termina siendo virtuoso. El ejemplo es el turismo. Nosotros tuvimos una política muy agresiva de alivio fiscal. Sin embargo, la construcción y cómo se dinamizó el sector termina generando más recaudación para la provincia en ese sector, porque hay más inversión. Lo mismo tenemos que lograr en materia energética”.

Además, afirmó que la solución en momentos de crisis no es aumentar los impuestos. “Si vos matás a impuestazo en un momento difícil y hacés que la empresa no sea económicamente viable, hay destrucción de empleo y no se opera como se tiene que operar, que es lo que pasó con YPF, por ejemplo”.