Con un acto realizado en el Teatro Español de Trelew, el mismo escenario elegido para el lanzamiento del frente, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó el cierre de campaña de Despierta Chubut, de cara a las elecciones legislativas del domingo.

El mandatario afirmó que su espacio político tomó una “decisión difícil” en medio de la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo. “Estamos haciendo una patriada. En una elección nacional, la fácil es colgarse de la pollera de Cristina (Kirchner) o de la peluca de (Javier) Milei. Nosotros tomamos la decisión de defender a la provincia”, afirmó Torres, quien cuestionó la “mediocridad de muchos dirigentes que se abrazan a un carguito, cambian sus ideas de un momento a otro y no se ponen colorados”.

Acompañado de Ana Clara Romero, cabeza de la lista de candidatos a diputados, y su compañero de fórmula, el vicegobernador Gustavo Menna, Torres defendió fuertemente la propuesta de eliminación de fueros, que será sometida a votación a través de un referéndum.

“Va a ser el pueblo chubutense el que elija que no tengamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los que están en contra de la eliminación de los fueros tienen el culo sucio. Están más sucios que una papa. Quisieron impedir que el pueblo chubutense se exprese en las urnas y logramos torcerle el brazo a los que se creen dueños de la provincia”, afirmó sobre el fallo judicial que confirmó el plebiscito.

Duras críticas al peronismo y cuestionamientos al Gobierno nacional

Torres señaló que en el pasado reciente la provincia fue escenario de “papelones institucionales, corrupción, salarios desdoblados y chicos que no iban a la escuela” y cuestionó a quien definió como “el candidato de Arcioni”, en referencia a Juan Pablo Luque, cabeza de la lista de Unidos Podemos.

“Hablaba de los fueros y decía que el Gobierno los quiere perseguir. Parecía que estaba escuchando a (Nelson) Mandela. Tienen dos condenas firmes porque se robaron hasta la comida de los perros mientras los vecinos de Comodoro Rivadavia estaban hasta el cuello de barro. Ahora dicen que defienden a los jubilados y a los discapacitados. Son unos cínicos. Este pueblo no se va a dejar engañar por los cantos de sirena de los corruptos que estrellaron la provincia, y lo único que creció durante su gestión fue su billetera”, sostuvo el gobernador.

También hubo críticas para la gestión del presidente Javier Milei. “Tenemos un gobierno nacional que dice que su única función son las relaciones exteriores, que para ellos es ir y celebrar un tuit. Eso me molesta. Del otro lado tenían lo mismo con Venezuela. Nosotros no tenemos que mirar ninguna otra bandera que la de la República Argentina”, sostuvo el mandatario provincial. Y agregó: “A los nuestros hay que defenderlos, no entregarlos para salvar la ropa en una elección. Nosotros vamos a defender siempre a los chubutenses de bien”.

Por último, llamó a votar por Romero y Menna el domingo. “El primer paso es llevar a una gran mujer, honesta, a una amiga, a una persona a la que le tengo una gran admiración por el coraje que tiene. La necesito en el Congreso para dar todas las peleas. Demostrémosle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación y que no nos resignamos a elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanaron”, concluyó.