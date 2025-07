La dura derrota que tuvo este jueves el presidente Javier Milei en la Cámara de Senadores, dejó al descubierto que el vínculo con los gobernadores se encuentra en un momento crítico. Sin avances en las negociaciones, los mandatarios provinciales presentaron proyectos conjuntos para modificar el reparto de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles. Ambas iniciativas obtuvieron media sanción y deberán ser tratados por Diputados.

“Hay que ser muy torpe para tener semejante consenso enfrente”, afirmó este viernes el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, durante una visita a la ciudad de Esquel, poniendo en evidencia que la falta de negociación por parte del Ejecutivo Nacional ayudó a unir a los mandatarios provinciales de distinto signo político.

Torres también se refirió a los cuestionamientos planteados desde el oficialismo sobre la supuesta falta de validez de la sesión. “Dudo mucho que la Justicia anule la sesión, no hay argumento para que eso suceda. El presidente tiene la facultad de veto. Después el Congreso puede ratificar la ley por dos tercios. Ayer, después de mucho tiempo, el proyecto de los gobernadores tuvo más de dos tercios, que es lo que se necesita para ratificar una ley”, señaló en diálogo con EQS Noticias.

Además, consideró que la gestión de Milei tuvo un error al no haber convocado antes a una mesa de diálogo amplia, con la presencia del sindicalismo, los gobernadores y los legisladores nacionales. “Hubiera sido útil para discutir un montón de temas que hoy se ponen en la mesa sin un consenso previo con el Ejecutivo nacional. Podría haber sido un proceso más ordenado y mucho más sano para la república”, analizó.

EL CIERRE DE VIALIDAD

Consultado sobre la decisión del Gobierno de disolver Vialidad Nacional, Torres manifestó su preocupación sobre las consecuencias de la medida. “Mañana tengo una reunión con los trabajadores de Vialidad. Nosotros hoy, en el marco de un acuerdo de compensación de deuda, nos vamos a hacer cargo de obras nacionales, pero es coyuntural, porque estamos hablando de jurisdicción nacional. A nosotros no nos traspasan las rutas. Una vez que terminamos esa reconstrucción, ¿quién va a hacer el mantenimiento invernal? Es jurisdicción nacional”, señaló.

En la misma línea, agregó: “Hay un montón de cosas que no están claras y que no entendemos. Queremos que se aclare y obviamente acompañar a un montón de familias que tienen mucha incertidumbre y no saben qué va a pasar con su trabajo”. La próxima semana, el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, se reunirá en Buenos Aires con autoridades nacionales, para tener más precisiones sobre el alcance del decreto.

“Se hizo de manera apresurada e inconsulta. No se puede tomar de manera unilateral una decisión que tiene impacto directo en todos los estados subnacionales de la Argentina”, afirmó Torres.

“EL INTA NO ES UNA USINA DE ÑOQUIS”

Torres también se refirió a la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tras lo cambios realizados por el Gobierno. “El INTA es una institución que no solo tenemos que defender, sino valorar los logros que se han generado en el conocimiento científico. Hoy un productor vitivinícola nos contaba que estaba trabajando con el INTA para ver la factibilidad de instalarse en la zona”, remarcó el gobernador.

Además, afirmó que “el INTA no es una usina de ñoquis, como algunos quieren instalar, son personas que tienen puesta la camiseta de la provincia y acompañaban a un montón de emprendedores”.

Por último, señaló: “Tenemos que hacerle entender a algunos funcionarios, que no conocen la realidad del interior de la Argentina y no tienen idea del impacto social que generan instituciones como el INTA”.