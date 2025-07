En el marco de la inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres volvió a cuestionar duramente a la Asociación de Magistrados y apuntó directamente contra su presidente, el juez Claudio Petris, a quien acusó de intentar “prohibirle al pueblo chubutense votar democráticamente” la enmieda constitucional que busca eliminar los fueros.

“En este momento, donde tenemos una decisión bisagra, tenemos dos opciones: escondemos la mugre abajo de la alfombra, como se hizo durante muchísimos años, o avanzamos de frente en estas discusiones que pueden ser incómodas”, aseguró el mandatario tras referirse a la enmienda constitucional que fue aprobada por la Legislatura y deberá ser refrendada en las elecciones de octubre para entrar en vigencia.

Con un tono que debaja claro su enojo, el gobenador agregó. “Todos ustedes saben que hoy hay un enfrentamiento de distintas posturas, sobre todo en el ámbito de la justicia, porque en todo ámbito florecen las miserias y las mezquindades. Hoy,quien se aboga a la representación de todos los magistrados, que dudo mucho que sea así, estoy hablando del juez Petris, está cuartando o queriendo cuartar y amenazando con presentación de cautelares, de inconstitucionalidad, para algo que es de una gravedad institucional pocas veces vista en esta provincia”.

“Yo le pregunto al señor presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo, y cómo, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, puede pensar en prohibirle al pueblo chubutense votar una ley que en un sistema republicano como el nuestro, la Legislatura aprobó. ¿Por qué mejor no responde a mi pregunta públicamente y trata de persuadir a los chubutenses, en todo caso, a que voten en contra de la eliminaci��n de los fueros?”, sostuvo.

Por último, afirmó. “Estoy profundamente convencido que no va a ser este gobernador quien le va a demostrar al juez Petris lo alejado que está de la realidad y de la ciudadanía y de las demandas sociales, sino que van a ser los propios chubutenses, quienes votando en octubre vamos a poder inflar el pecho y estar profundamente orgullosos de ser la primer provincia en la cual no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde la ley es igual para todos, siendo la primera provincia de la Argentina donde no existan los fueros. Vamos a defender la voluntad popular pese a quien le pese y van a ser los chubutenses los que decidan si hay o no fueros”.

CUMBRE DE GOBERNADORES PATAGÓNICOS

Una vez finalizo su discurso, en conferencia de prensa, Torres confirmó que los gobernadores patagónicos se volverán a reunir el 4 de julio, en la localidad chubutense de Gobernador Costa.

El mandatario chubutense confirmó que estarán presentes los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de La Pampa, Sergio Ziliotto. La participación de Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, aún no fue confirmada por cuestiones de agenda.

El encuentro buscará reeditar una foto que había generado impacto, luego de la cumbre realizada en Puerto Madryn en marzo de este año, pero que luego fue perdiendo impulso. En un contexto donde todos los gobernadores se unen para reclamar más fondos a Nación, la idea de fortalecerse como bloque parece haber motivado una nueva reunión.