Torres confirmó la reactivación de obras, habló sobre YPF y habilitó la estación de Telemedicina

En el marco del aniversario 77° de Rada Tilly, el gobernador Ignacio Torres anunció que en agosto comenzará la reactivación de la obra de la planta de tratamiento de efluentes, paralizada por decisión de la Secretaría de Obras Públicas de Nación.

“Fue un trabajo silencioso de hace muchos meses junto a la intendente Mariel Peralta. En un principio nos volvimos con el no rotundo de que no se iba a retomar ninguna obra nacional. Y después, mostrando el impacto social que tenía y también que era una obra que ya tenía una adjudicación previa y que la verdad era una picardía porque la partida presupuestaria estaba, logramos finalmente el compromiso”, aseguró.

Confirmó que “hoy ya el inicio de obra, la reactivación que se va a hacer ahora en el transcurso del mes de agosto” está en marcha, y remarcó que se trata de una obra “fundamental para una localidad que no solo está creciendo, sino que va a tener un crecimiento exponencial sin ninguna duda y muchos proyectos también de barrios para crecer”.

Torres sostuvo que sin esta planta, “era imposible y le ponía un cuello de botella al crecimiento de esta localidad que tiene mucho futuro”.

Consultado sobre el enojo del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, por no haber sido informados sobre la reversión del área de Restinga Alí, de YPF, a la Provincia, tema que será tratado este jueves por los diputados provinciales, el gobernador respondió: “La verdad que lo debe haber dicho antes de que hablemos. Vamos a consensuar con el intendente de Comodoro Rivadavia que en gran parte mucho de ese dinero va a ser para Comodoro”.

Agregó que “recién hablé de una obra de más de 150 millones de dólares para Comodoro Rivadavia, fundamentalmente, que es el acueducto”, y anticipó también que “desde las arcas provinciales vamos a ejecutar una obra fundamental, estoy hablando concretamente del pluvial, tan necesario para las inundaciones de Comodoro Rivadavia, que pensando solamente en lo que se robó durante la emergencia, los dos pluviales podrían haber estado realizados”.

Enfatizó que “es muy importante que ese dinero se use bien, de manera transparente, para lo que se tiene que usar, que justamente son obras de infraestructura”.

Sobre el reparto de propiedades e instalaciones de YPF, sostuvo que “eso lo está trabajando el ministro con un equipo del municipio. Sé que hay tierras que el municipio se compromete a lotear también con servicio, lo cual es desarrollo”.

Acueducto: licitación en agosto

Consultado por el estado del proyecto del nuevo acueducto, Torres explicó: “La licitación va a comenzar antes de que se ejecute el dinero, o sea, que CAF efectivamente traspase el dinero. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar tiempo de burocracia de licitación”.

Advirtió que se trata de una obra que “lleva tiempo, pero que la vamos a terminar” y que “la repotenciación es la segunda obra que se va a realizar en la provincia, que esa es con fondos nacionales, pero logramos la reactivación”.

Sobre la importancia de ordenar la ejecución, dijo: “De nada servía que se haga la repotenciación si no tenías el caño —para decirlo en criollo— en condiciones. Iba a generar más problemas que soluciones”.

Acciones de YPF: “No tenemos por qué pagar el pato”

Al referirse al conflicto judicial por la propiedad de acciones de YPF, el mandatario expresó: “Podemos tener diferencias sobre por qué Chubut tiene o se le reconoce el 8% y Mendoza el 20% (...) Independientemente de esa discusión, que para mí hay que darla de frente, lo importante es reconocer que esas acciones son de Chubut y que un fallo de la justicia de Estados Unidos no puede ir por encima de la propiedad de una provincia que no es deudora”.

En ese sentido, fue categórico: “No tenemos por qué pagar el pato por la deuda que puede tener o no, o el conflicto que está judicializado por parte de Nación”.

Aseguró que “el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a hacer un amicus curiae para ponerse a disposición de la Argentina, ese amicus también queremos que contemple las acciones que son de la provincia de Chubut”.

“Lo que queremos es lo mismo que no se embargue acciones que la provincia de Chubut tiene por ley y hay que reconocerlo”, concluyó.

Articulación con intendentes

En otro párrafo de su discurso, Torres destacó el rol de Mariel Peralta e indicó que “Rada Tilly es una de las localidades que más va a crecer porque hay una intendenta que entendió que hay que trabajar codo a codo”.

“Esta localidad tiene una oportunidad y un futuro enorme, puede ser un centro de referencia turístico a nivel regional con un potencial que ni siquiera dimensionamos y que se ve a nivel mundial”, remarcó el gobernador y consideró que “puede ser vidriera del turismo y tener avistajes de ballenas todo el año si lo hacemos de manera ordenada y con compromiso”.

Asimismo, el mandatario precisó que “en este momento tan complicado, donde es muy difícil tener acceso al crédito, el único crédito multilateral que se logró gracias a la considerable mejora en la calidad crediticia de esta provincia, lo tiene Chubut”, y agregó que se trata de “más de 150 millones de dólares destinados a una obra fundamental: el acueducto de Sarmiento, que le va a dar agua a Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia”.

En el cierre de su mensaje, Torres sostuvo que “a esto nos referimos cuando hablamos de la importancia de trabajar en conjunto con todos los intendentes, entendiendo las oportunidades y la importancia de pelear por lo nuestro”.

Inauguraciones y acuerdos

Previo a los festejos por un nuevo aniversario de la localidad, el gobernador dejó inaugurada la cancha de fútbol sintético del Club Atlético Rada Tilly y puso en funcionamiento la estación multidiagnóstica de Telemedicina en el hospital.

Ya en el Centro Cultural, y en el marco del acto oficial por un nuevo aniversario de la fundación de Rada Tilly, el Gobierno de la Provincia, a través de la AVP, suscribió un acuerdo para la pavimentación de 3.000 metros cuadrados con adoquines de hormigón y se formalizó la firma del contrato de comodato para el uso del espacio físico destinado a la exposición de obras de arte en el Banco del Chubut.

En tanto, por intermedio de la Secretaría de Infraestructura, se firmaron los convenios correspondientes para concretar la ejecución de la obra de mejoramiento del sector de juegos de la Escuela N° 407 y el mantenimiento integral de la Escuela N° 217.

Aportes y reconocimientos

Durante la ceremonia también se otorgaron aportes económicos, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, para avanzar en el Estudio de Impacto Ambiental necesario para proyectar los avistajes de ballenas como una actividad turística.

Además, desde la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable se hizo entrega de equipamiento informático a la Dirección de Turismo municipal y, por parte de Chubut Deportes, se concretó el aporte final para la culminación del césped sintético de la cancha del Club Atlético Rada Tilly.

Por otra parte, también se entregaron reconocimientos a los deportistas que participaron de los Juegos EPADE: Paulina Baieli, Valentino Bonelli, Lucas Barcelo y Bautista Andriach en atletismo; Martina Burazer y Sabrina Fantino en básquet femenino; y Facundo Sciutto en básquet masculino.