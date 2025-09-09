El gobernador Ignacio “Nacho” Torres confirmó este martes el traspaso del área El Tordillo a Crown Point Energy SA, junto con la adquisición de las áreas La Tapera y Puesto Quiroga.

La operación, destacaron desde el gobierno provincial, es fruto de un compromiso de inversión asumido por la compañía como condición obligatoria requerida por la Provincia, lo que garantizará la continuidad y estabilidad laboral en uno de los sectores más relevantes de la economía chubutense.

Torres mantuvo este martes una reunión en la Casa del Chubut, con la participación del ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce; el presidente de Crown Point, Pablo Peralta; el titular de Petrominera, Héctor Millar; y el secretario general del Sindicato de Petroleros, y diputado nacional, Jorge “Loma” Ávila.

Tras el encuentro, el gobernador remarcó que la operación “es fundamental para garantizar la estabilidad laboral de las más de 450 familias que dependen del yacimiento” y aseguró que “ratifica el compromiso de nuestra gestión con el sostenimiento de la actividad en el sector y la preservación de las fuentes de trabajo”.

Torres destacó además que “el compromiso de todas las partes fue determinante para que se avanzara en el traspaso del nuevo operador”, y señaló que la adquisición “refleja la decisión firme de la empresa de incrementar la actividad durante este año y el próximo, con el acompañamiento de un Estado presente, que trabaja para preservar las fuentes laborales y generar más empleo”.

Como parte de los compromisos asumidos, Crown Point Energy SA prevé ejecutar 28 workovers y comenzar con nuevas perforaciones en el corto plazo.

Además, la compañía -que asume desde ahora el control del yacimiento anteriormente operado por Tecpetrol- reactivará un equipo de workover y, posteriormente, un equipo perforador para sostener la producción del área, consolidando su participación mayoritaria y las minoritarias de Pampa Energía e YPF.

LAS DUDAS SOBRE LA OPERACIÓN QUE ALERTÓ A LOS PETROLEROS

Las demoras en la confirmación del traspaso de las áreas operadas por Tecpetrol a manos de Crown Point Energy fueron eje de la última reunión de reunión la comisión directiva y delegados del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut.

Del encuentro participó el gobernador Torres, quien fue consultado sobre la situación en la que se encontraba la operación, que ya había sido informada oficialmente ante la Comisión Nacional de Valores.

“El martes que viene tenemos compromiso con la nueva operadora, que dicen que se puede hacer cargo, pero nosotros queremos que no sólo se haga cargo, sino que diga que va a invertir”, había detallo “Loma” Ávila, dejando entrever cierta incertidumbre sobre el futuro del yacimiento.

El dirigente criticó a Tecpetrol al lamentar la paralización de la actividad tras su desinversión en Chubut para concentrarse en Vaca Muerta: “Nos deja una actividad parada, sin trabajadores, una actividad quieta, sin posibilidad de salir para adelante”, dijo. Por eso, insistió en que será fundamental el compromiso de inversión de la nueva operadora, ratificado este martes por Torres.