Torres boxea, el Concejo de Comodoro pedalea y los votos vienen con GPS

EL QUE QUIERA FAMA, QUE SE SUBA AL RING

Ignacio Torres no esquiva los cruces, los busca. Y si el rival es Juan Pablo Luque, mejor: ya hay historia, hay tensión, y hay frases para el archivo. Esta vez, el gobernador no necesitó más que un micrófono en Rada Tilly para despachar una ráfaga de declaraciones que mezclaron desafío, ironía y algo de stand-up político.

“Que denuncie lo que quiera, no hay problema. Yo no me meto en las internas del peronismo, son del peronismo. Cuando hablo de lo que se robaron en la emergencia, lo digo de frente, no lo dice un troll”, respondió, ante dichos del precandidato a diputado nacional por el PJ, que había advertido que iniciaría acciones legales por difusión de noticias falsas en su contra.

Y por si quedaban dudas de que estaba en modo combate, Torres agregó: “Cuando digo que hicieron una ruta al pedo y que se les cayó a los dos meses porque lo hicieron mal lo digo de frente y que me llame un fiscal, en todo caso, no tengo problema. Si quiere hacer denuncias, que haga todas las que quiera. Estuvo dos años escondido bajo la alfombra y ahora le salió la benevolencia con los compañeros. Seamos sinceros: quiere fama y un cargo”, disparó.

“Nosotros no estamos ni en lo más mínimo ocupados en lo que está haciendo Luque”, cerró el gobernador, justo después de dedicarle cinco minutos de monólogo.

¿Qué había dicho Luque antes? Había apuntado contra un portal al que vinculó con un funcionario provincial, al que cuestionó por difundir noticias falsas en su contra. En función de esa disputa mediática, Luque desmintió haber apoyado al expresidente de la Asociación de Magistrados, Claudio Petris , como también de haber expresado su oposición a la eliminación de los fueros que impulsa el gobernador. Días antes, Luque también apuntó contra otra área del gobierno, por supuestas acciones de apoyo a su adversario en la interna, Dante Bowen.

MICRÓFONO BAJO, AUTOESTIMA ALTA

Antes de ponerse los guantes y salir a boxear con Luque, el gobernador Ignacio Torres tuvo su momento de comedia ligera en el acto aniversario de Rada Tilly. Fue cuando le tocó hablar después de la intendenta Mariel Peralta, y no perdió la oportunidad de bromear con la estatura compartida:

“Es la primera vez que tengo que levantar el micrófono”, dijo, entre risas cómplices del público y preguntando “si ¿el banquito también era para mí?”.

Lejos de buscar incomodar a la dueña de casa, el gobernador tuvo elogios para la joven jefa comunal, a quien definió como una intendenta “que va para adelante, así chiquita como la ven” y a quien le atribuyó buena parte del mérito por la reactivación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, prevista para principios de agosto. Aplausos, sonrisas y un buen momento de cumpleaños.

Y como en toda fiesta de pueblo, no faltó el comentario para el gran ausente: el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, que rompió la tradición de asistir al aniversario de la vecina ciudad. Torres preguntó con tono de picardía:

“¿Qué pasó con el intendente?”. Y ante una respuesta diplomática, remató con una sonrisa:

“Mandale un abrazo, no lo voy a gastar porque después se me enoja”. El enojo ya había sido expresado, minutos antes, por el jefe comunal comodorense, al difundir su postura contraria al acuerdo de reversión del área Restinga Alí, que tensó las relaciones sin que ninguna de las partes se animara a escalar el enojo, al menos en público.

Una escena de cordialidad, porque en esta sección, hasta los abrazos tienen backstage.

EMBAJADOR EN MODO SHERIFF

El aspirante a embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamellas, parece haber confundido el Congreso norteamericano con una reunión de sheriff del Lejano Oeste. Su intención de “frenar la influencia china en las provincias” no cayó nada bien en Chubut, donde el eco de sus palabras llegó con tono de alerta diplomática.

Los diputados del bloque Arriba Chubut salieron al cruce con un comunicado que no escatimó adjetivos: “inadmisible”, “intervencionismo” y “desconocimiento de la soberanía argentina en Malvinas” fueron algunas de las frases elegidas.

El que tampoco se quedó callado fue el gobernador Ignacio Torres, que en plena rueda de prensa en Rada Tilly se permitió un mix de cordialidad y firmeza:

“Si quiere recorrer las provincias y combatir la corrupción, me parece bárbaro, estaremos juntos en esa pelea. Pero si lo que dijo tiene que ver con decidir quién invierte y quién no, hay que aclararle que somos un Estado soberano y dueños de nuestros recursos. Si quieren invertir capitales brasileños o canadienses, es un tema de la provincia, no de la embajada”

Y como quien deja abierta la puerta a la diplomacia, pero con tranca puesta, agregó: “Tal vez yo interpreté mal su mensaje, no sé si es lo que él quiso decir”.

Mientras tanto, en Santa Cruz, la empresa china Gezhouba sigue adelante con la reactivación de una represa. Y en Chubut, el gobernador dejó claro que los embajadores no eligen qué empresas entran al ring económico. Acá, el árbitro es la provincia, aunque el jurado que puntúa las tarjetas (y decide el ganador) no siempre es visible a plena luz del día.

PEDALEANDO EN EL RECINTO

En la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro, no sólo se habló de bicicletas: también se pedaleó políticamente como pocas veces se ha visto. El viceintendente Maximiliano Sampaoli, en su rol de presidente del cuerpo, tuvo que desempatar dos votaciones que quedaron clavadas en 5 a 5, como si fueran piñones trabados en subida.

Los proyectos en cuestión no eran menores: uno proponía un sistema de bicicletas públicas y el otro, un esquema de tarifas progresivas para incentivar el uso del transporte urbano. Pero el oficialismo peronista llegó con una rueda pinchada: solo cinco votos presentes, por la ausencia con aviso de Ezequiel Cufré. La oposición de Despierta Comodoro votó en bloque en contra, y el concejal Lattanzio se abstuvo.

Así, Sampaoli tuvo que bajarse del asiento de la neutralidad y pedalear él mismo el desempate. Lo hizo con voto positivo, en un hecho que los más memoriosos del periodismo legislativo no recuerdan haber visto en tiempos recientes.

La oposición no cuestionó tanto el fondo de los proyectos, sino la forma: falta de tiempo para analizarlos y dudas sobre cómo se financiaría, por ejemplo, la compra de las bicicletas. En otras palabras: no dijeron “no”, pero tampoco dijeron “sí” sin ver la factura.

Un tercer proyecto, para mejorar las garitas de colectivo con cerramientos, iluminación y cargadores solares, también fue debatido y aprobado, aunque en este caso se logró la mayoría gracias al apoyo de Lattanzio. La oposición cuestionó el costo de las garitas -entre 6 millones para el panel solar y 10 millones de pesos por techo, según detalló la concejal Ximena González- fue el argumento para el rechazo, “frente a otras prioridades”.

Las posturas de la oposición no tardaron en recibir las chicanas oficialistas, referidas a la ya clásica participación, en modo control remote, que suelen atribuir a la diputada nacional y candidata a la reelección, Ana Clara Romero.

“FIRMO, LUEGO ME ABSTENGO”

Como diría Sacheri, “lo raro empezó después”. Y vaya si fue raro lo que ocurrió en la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro, cuando el concejal Pablo Bustamante, del bloque Despierta Comodoro, protagonizó una escena digna de Kafka… o de una comedia de enredos.

Durante el tratamiento exprés de correcciones al pliego de licitación del transporte público —tema urgente si los hay—, el presidente del cuerpo puso al Concejo en comisión para acelerar los tiempos. Allí, entre papeles, dictámenes y apuros, Bustamante firmó el dictamen que habilitaba el tratamiento del proyecto.

Pero cuando se reanudó la sesión formal y llegó el momento de votar… se abstuvo.

Sí, firmó el dictamen en comisión y luego se abstuvo de votar lo que él mismo había avalado minutos antes. Testigos aseguran que no hubo cambios en el texto, ni revelaciones de último momento. Solo un giro inesperado, como esos que hacen que el público se mire entre sí buscando explicaciones.

¿Fue un acto de reflexión súbita? ¿Un olvido? ¿Una estrategia para descolocar adversarios? Nadie lo sabe. “La política tiene caminos misteriosos y el esquive de hoy, puede ser la elegante estocada de mañana”, dijo un observador, creyendo ver a un elegante torero en una plaza de toros (que empiezan a estar prohibidas, como pudo comprobar el mismísimo Calamaro en Colombia). Otro, menos poético, afirmó: “algunos se olvidan lo que están votando”.

CARROS ADAPTADOS, VOTOS DIRECCIONADOS

En la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro, los concejales del bloque Despierta Comodoro regalaron una perlita digna de esta sección. Se trataba de votar dos proyectos casi idénticos, ambos relacionados con la adhesión a la llamada Ley Fiama, que promueve la incorporación de carros adaptados para niños con discapacidad en supermercados.

El primero exigía al Ejecutivo municipal -léase Othar Macharashvili- que verifique el cumplimiento de la norma en todas las cadenas de la ciudad. El bloque opositor votó a favor, sin objeciones.

Pero cuando llegó el turno del segundo proyecto, que pedía lo mismo pero al Ejecutivo provincial -léase Ignacio Torres-, los mismos concejales votaron en contra.

Mismo espíritu, mismo objetivo, distinto destinatario. Y por lo visto, distinto resultado. Al parecer, los ‘Despierta’ no quisieron “despertar” enojos en Fontana 50, donde reside su jefe político. Porque una cosa es exigirle algo a Othar, y otra muy distinta es incomodar al gobernador.

En resumen: los carros deben ser adaptados, pero los votos también. Y en Comodoro, algunos vienen con dirección asistida.