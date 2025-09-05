En la previa de una nueva temporada de verano, cuando la preocupación por los incendios forestales vuelve a instalarse en la agenda pública, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció que la provincia contará con medios aéreos para la lucha contra el fuego.

Según detalló el mandatario, el nuevo equipamiento será adquirido a través de un acuerdo conjunto con Río Negro y Neuquén, provincias que licitarán en bloque la contratación de estos servicios para enfrentar los focos ígneos que cada año afectan a la región de la Comarca Andina.

El anuncio se realizó este viernes durante el acto central por el 72° aniversario de la localidad de El Hoyo, donde Torres encabezó los festejos e inauguró distintas obras. Allí confirmó que por primera vez se llevará adelante una licitación común entre las tres provincias patagónicas para disponer de equipos aéreos propios que trabajen de manera preventiva y operativa en los meses críticos del verano.

“Independientemente del trabajo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, vamos a aprovechar la nueva sede de la Brigada que pronto se inaugurará y desde allí conformaremos un comando conjunto para anticiparnos y combatir el fuego este verano”, remarcó Torres.

Al respecto, agregó: “No podemos depender de la decisión del Gobierno Nacional de turno de ayudar o no a esta región. Por eso nos hermanamos con las provincias vecinas para licitar nuestros propios equipos aéreos”.

El gobernador explicó que se busca fortalecer las capacidades locales frente a un escenario cada vez más complejo. En los últimos años, la Comarca Andina sufrió incendios devastadores que dejaron centenares de hectáreas arrasadas y familias afectadas.

Obras y anuncios en El Hoyo

Además de la novedad sobre la estrategia regional contra incendios, Torres inauguró 4.000 metros cuadrados de adoquinado en la localidad cordillerana, puso en marcha el nuevo Centro de Monitoreo y confirmó que este año se licitará la reconstrucción del Gimnasio Municipal, que colapsó hace tiempo y todavía no había podido ser reemplazado.

El mandatario también anticipó la finalización de la ampliación de la Estación Transformadora El Coihue, una obra clave que beneficiará a vecinos de El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén, Epuyén, Cholila y El Bolsón, y que permitirá dar una solución energética de largo plazo a toda la Comarca. “Es una obra fundamental que estuvo judicializada y que hoy será una realidad gracias al hermanamiento con Río Negro”, señaló.

En el marco de la campaña electoral que ya se puso en marcha, Torres estuvo acompañado por la diputada nacional Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Menna, quienes encabezarán la boleta de Despierta Chubut en octubre.

En su discurso, el gobernador reconoció que “si bien ésta es una de las provincias que le genera muchísimo a la República Argentina, viene relegada hace muchísimo tiempo”. Además indicó que “esto que le pasa a Chubut, a otra escala le pasó a la Comarca cuando, durante el último gobierno, fue la región más relegada de toda la provincia, por una decisión política de no acompañar”.

“Nos vamos a hacer cargo de garantizar una reparación histórica para esta región, por todos esos años que hicieron la vista gorda”, concluyó el mandatario.

El intendente de El Hoyo, César Salamín valoró especialmente la presencia del gobernador en un aniversario al que, según recordó, hacía ocho años no asistía un mandatario provincial. “La habilitación del Centro de Monitoreo y el adoquinado son obras que mejoran la vida de la gente, pero lo más importante es que se haya recuperado la presencia del Estado en nuestro aniversario”, afirmó.