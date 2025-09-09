Torres anunció la licitación de la ruta 3 a la altura de Comodoro y la protección del cerro Chenque.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres anunció este martes la licitación de la reparación de la Ruta 3, a la altura de Comodoro, y la protección del cerro Chenque, en el marco de un convenio con el gobierno nacional para cancelar deudas que mantiene la provincia a través de la realización de obras.

Se trata de la Licitación Pública Nº 38-AVP-2025, destinada a tareas de conservación de la ruta nacional en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial Nº 27 y el límite entre Chubut y Santa Cruz; y en el acceso al Cerro Chenque, incluyendo además tareas de protección costera de la ruta al pie del talud.

Torres destacó la importancia de la obra. “Este proyecto es fundamental no solo para garantizar la seguridad vial en un corredor estratégico como la Ruta 3, sino también para proteger al cerro Chenque, un ícono de Comodoro Rivadavia y de toda la región sur de Chubut”, afirmó.

Por otra parte, aseguró que el proyecto se culmirá. “Nuestro compromiso es claro: obras que se licitan, obras que se hacen", afirmó.

Sobre la importante inversión que llevará adelante la provincia, el titular del Ejecutivo precisó que “son más de 8.800 millones de pesos destinados a una obra que va a transformar la conectividad, acompañar el desarrollo económico y dar respuesta a un reclamo histórico de los chubutenses”.

“Esta licitación reafirma nuestra decisión política de avanzar con un plan integral de infraestructura vial que busca potenciar la integración territorial y acompañar el crecimiento productivo de Chubut”, concluyó el gobernador.

Obras y tareas de protección costera

A través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), el Gobierno de Chubut lanzó la Licitación Pública Nº 38-AVP-2025 – Exp. 1442-DIV-25, destinada a la “Conservación de Rutina – Sistema Modular Provincia del Chubut” sobre la Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp. RP Nº 27 – Límite Chubut/Santa Cruz, Sección Km 1822,20 (Emp. RP Nº 39) – Km 1842,77 (Acceso Cerro Chenque), incluyendo además tareas de protección costera de la RN Nº 3 al pie del talud del cerro Chenque, en el departamento Escalante.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $ 8.838.179.000, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y las ofertas se abrirán el 30 de septiembre de 2025 a las 12, en la sede central de la AVP, ubicada en Love Jones Parry Nº 533, Rawson.

EL DÍA QUE COLAPSÓ LA RUTA 3 Y COMODORO QUEDÓ PARTIDA EN DOS

En 2023, una parte del tramo incluido en la licitación anunciada este martesstuvo cerrada al tránsito durante varios meses tras un colapso que dejó la ruta partida en dos.

El desplazamiento repitió la historia vivida en 1995 en la ciudad, cuando el avance del cerro Chenque también provocó una ruptura total de la cinta asfáltica y volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de realizar obras de mantenimiento.