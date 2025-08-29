El gobernador Ignacio “Nacho” Torres anunció este viernes el llamado a licitación para repavimentar la Ruta Nacional N° 40 entre Facundo y Los Tamariscos, un tramo crítico por la cantidad y el tamaño de los pozos que complican la circulación.

El mandatario remarcó que la repavimentación se realizará con fondos provinciales, en el marco de un acuerdo con Nación para cancelar deudas a cambio de realizar obras sobre rutas nacionales. “Nos estamos haciendo cargo de una obra que desde hace muchísimos años está siendo relegada por la desidia de gobiernos anteriores”, destacó.

La obra prevé un presupuesto oficial de 17.353.287.000 pesos y un plazo de ejecución de 18 meses corridos. Se trata de un tramo de 42 kilómetros desde el acceso a la localidad de Facundo hasta el paraje Los Tamariscos. “Vamos a reparar una ruta que desde hace muchísimos años está en total estado de abandono, representando un verdadero riesgo para miles de personas que transitan día a día”, sostuvo Torres.

El mandatario reveló que las ofertas se darán a conocer el próximo 26 de septiembre e indicó que es “un paso clave no solo en términos de seguridad vial sino también en materia de conectividad, producción y turismo”.

Los detalles de la obra

La repavimentación del Ruta Nacional N° 40 abarca desde el kilómetro 1432 hasta el 1474. La apertura de la licitación, convocada por intermedio de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), está prevista para el próximo 26 de septiembre a las 12, en la sede central del organismo vial, ubicada en Love Parry N° 533 de Rawson.

El objetivo de la obra consiste en la ejecución de una carpeta de concreto asfáltico de 0,05 metros de espesor en toda la sección, en un ancho de 7,70 m, que incluye el ancho de calzada y la pavimentación de 0,50 m de ambas banquinas.

Además, previo a la ejecución de la carpeta, se prevé la demolición y retiro del pavimento existente en 0,03 m de espesor promedio en todo el ancho de calzada; el acondicionamiento de base granular existente en calzada, en 7,10 m de ancho y 0,15 m de espesor, la ejecución de una base granular anticongelante y el riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo CI.

Se incluye también la construcción de terraplén con compactación especial para el ensanche de la obra básica y alteo de banquina. En los sectores parciales donde no se prevén las tareas antes descriptas, se ejecutará bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente.

Asimismo, en el proyecto ejecutivo contempla el señalamiento horizontal y vertical definitivo para que el tramo quede en condiciones de circular con la seguridad pertinente.