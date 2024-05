En su intervención en el acto del firma de convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), para el financiamiento de proyectos productivos de PyMes y emprendedores chubutenses, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres consideró “estamos en una época económica difícil con una macroeconomía que está en una situación crítica en una Argentina que se sostiene con respirador”.

“Hay una obsesión sistemática para contener la macroeconomía y una creencia que sostiene el Gobierno Nacional que la microeconomía se ordena por ósmosis. Piensan que si se ordena la macroeconomía, la microeconomía se acomoda sola” señaló.

“Yo tengo otra mirada que entiende que esto no es ideológico que es conceptual porque entendemos que nuestra provincia puede ser competitiva, podemos agregarle valor a nuestros recursos, tener más densidad de empresas y generar más trabajo”, aseguró.

“Supongamos que mañana baja la inflación pero seguimos teniendo los puertos más sucios de la Argentina y siendo poco competitivos en materia de hidrocarburos o metalmecánica y vamos a perder una oportunidad histórica de ser más competitivos”, interpretó.

PACTO FISCAL CON LOS INTENDENTES

“Nos vamos a reunir con todos los intendentes de la provincia para repensar un Pacto Fiscal que –progresivamente- baje uno de los impuestos más regresivos que existe como son los ‘Ingresos Brutos’ para los segmentos que consideramos estratégicos”, anticipó.

“Si bajamos esos impuestos y se generan más inversiones, se termina recaudando a través de otros tributos”, puntualizó.

“El Estado es el principal interesado porque gobernar es generar trabajo”, afirmó.

“Hace falta una ‘pata gremial’ para no desperdiciar el potencial y no ver ese recurso que tenemos como en la Pesca que termina procesándose en otros países porque no somos competitivos. Es un debate pro empresa, pro desarrollo y pro trabajador”, indicó.

“El Estado tiene que ayudar a que se produzca más, agregarle valor a nuestros recursos y ser creativos en un momento difícil”, añadió.

“El ‘Pacto Fiscal’ con los intendentes va a ser una bisagra para un plan de alivio fiscal, competitividad porque los gremios van a estar dentro de esa agenda de desarrollo, calidad institucional y acceso al crédito. De esa manera, vamos a ver resultados concretos”, sintetizó.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y POSIBLES CAMBIOS DE MINISTROS

“El 10 de junio, vamos a hacer una presentación por los 6 primeros meses con las gestiones, proyectos y las próximas tareas en Educación, Salud, Seguridad, Economía y Producción”, adelantó.

“No digo que no pueda haber cambios en el gabinete porque es dinámico. Pero un cambio tiene 2 razones: por un lado, un desgaste del funcionario producto de la gestión o un momento de coyuntura difícil y, por otro lado, se hacen modificaciones para potenciar un proyecto que tiene otra impronta en un contexto diferente”, explicó.

“En esta segunda etapa, podemos necesitar una impronta más técnica en algunas cuestiones y más política en otros temas”, concluyó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres a través de una rueda de prensa.