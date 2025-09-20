El gobernador Ignacio “Nacho” Torres se reunió en Trelew con representantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, a quienes presentó el proyecto de ley que será elevado a la Legislatura y que establece la creación del Circuito Histórico-Cultural “Malvinas: historia y memoria”.

El circuito abarcará las ciudades de Rawson, Puerto Madryn, Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y aquellas que se sumen de manera voluntaria, funcionando como nodos fundamentales del recorrido territorial. Cada ciudad tendrá “estaciones” que integrarán sitios históricos, museos, monumentos, placas y sedes de asociaciones de Veteranos de Guerra.

Del encuentro participaron también el vicegobernador Gustavo Menna; la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; y la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales.

La Legislatura tratará el acuerdo firmado entre Torres y Caputo: cuáles son las deudas que cancela Chubut a cambio de obras

Posteriormente, Torres compartió actividades recreativas con el equipo de rugby “Toritos 15” y con el Club de Arquería “Arqueros del VIRCh”, que entrenan en el mismo predio cedido por los Veteranos de Guerra de Malvinas.

"Uno de los compromisos que asumimos al inicio de nuestra gestión fue sentar las bases para que las futuras generaciones renueven su compromiso con la defensa de nuestra soberanía”, y agregó que mantener viva la memoria sobre Malvinas es “un paso más para seguir fortaleciendo nuestra identidad como chubutenses”, afirmó el gobernador.

Torres anunció la licitación de la ruta 3 a la altura de Comodoro y la protección del cerro Chenque

Asimismo, Torres subrayó que “honrar el legado y la memoria de cada uno de los héroes de Malvinas es una obligación de todos los funcionarios públicos". Y agregó: "Hablar de Malvinas no es hablar del pasado, sino de un presente y un futuro donde la soberanía debe ser bandera de orgullo y compromiso”.

El proyecto de ley establece que el circuito será registrado formalmente como parte del Patrimonio Cultural de la Provincia (conforme a la Ley XI N° 86). Además, invita a los municipios a adherir formalmente y a instalar en una de sus estaciones una placa conmemorativa con los nombres de los Veteranos de Guerra de cada localidad.

Torres confirmó el traspaso del área petrolera El Tordillo a Crown Point Energy

La iniciativa fue elaborada en conjunto con el diputado de Despierta Chubut, Fabián Gandón, y busca consolidar un circuito histórico, cultural y social vinculado a Malvinas para que las nuevas generaciones mantengan viva la memoria y el compromiso con la soberanía.