Tras la dura derrota cosechada en la provincia, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres manifestó su apoyo a la diputada Ana Clara Romero, quien no logró renovar su banca en el Congreso, y valoró el apoyo de la ciudadanía a la eliminación de los fueros de dirigentes políticos, jueces y sindicalistas.

A la espera de los resultados oficiales, en medio de problemas que sufrió la página, Torres anticipó un “triunfo es contundente” del SÍ en el referéndum que puso a consulta de los ciudadanos la iniciativa para reformar la constitución provincial.

“Decidieron un antes y un después y, más allá de la ideología, el resultado es que no queremos más privilegios; la eliminación de los fueros fue una respuesta contundente del pueblo”, afirmó Torres. Y agregó: “Chubut es la primera provincia de la Argentina en la que todos somos iguales ante la ley”.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Noticia en desarrollo