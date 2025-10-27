Torres anticipó el triunfo del SÍ por la eliminación de los fueros en Chubut
A la espera de los resultados oficiales, el gobernador afirmó que la iniciativa presentada por el oficialismo tuvo una victoria “contundente” y destacó que Chubut se convirtió en “la primera provincia de la Argentina en la que todos somos iguales ante la ley”.
Tras la dura derrota cosechada en la provincia, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres manifestó su apoyo a la diputada Ana Clara Romero, quien no logró renovar su banca en el Congreso, y valoró el apoyo de la ciudadanía a la eliminación de los fueros de dirigentes políticos, jueces y sindicalistas.
A la espera de los resultados oficiales, en medio de problemas que sufrió la página, Torres anticipó un “triunfo es contundente” del SÍ en el referéndum que puso a consulta de los ciudadanos la iniciativa para reformar la constitución provincial.
“Decidieron un antes y un después y, más allá de la ideología, el resultado es que no queremos más privilegios; la eliminación de los fueros fue una respuesta contundente del pueblo”, afirmó Torres. Y agregó: “Chubut es la primera provincia de la Argentina en la que todos somos iguales ante la ley”.
Noticia en desarrollo