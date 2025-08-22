El gobernador Ignacio Torres encabezó los festejos por el 90° aniversario de Río Mayo, en un acto que contó con la presencia de Victoria Villarruel. Durante su discurso, el mandatario destacó su visita y aseguró que “el pueblo chubutense tiene en la vicepresidenta de la Nación una aliada”. Y agregó: “Cada vez necesitamos trabajar un proyecto para reivindicar a esa Argentina federal, nos escuchó y cumplió”.

La visita de Villarruel y las palabras de Torres se dieron en el marco del fuerte enfrentamiento que la vicepresidenta mantiene con Javier Milei, quien la acusó de traición y realizó duras declaraciones contra ella.

No fue el único gesto del mandatario provincial en clave nacional. También pareció marcar distancia con respecto a la visión oficialista sobre el funcionamiento de las economías regionales.

“Esos campos de frontera a los que hacía referencia nuestra querida vicepresidenta, esos campos que están poblados hace muchísimos años por chubutenses que hacen patria, son un bastión fundamental para nuestra soberanía. Ahí no hay economías rentables o no rentables. Ahí hay una necesidad como país de poblar esos campos y acompañar a nuestros queridos productores para que el sector ovino siga haciendo patria y esos campos sigan de pie”, afirmó el gobernador.

Por último, se refirió a la necesidad de trabajar para terminar con las asimetrías académicas y de infraestructura que tiene la provincia. “Tenemos que lograr que los chicos que nacen en estos pueblos tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación terciaria y a una atención médica de calidad que un chico que nace en Comodoro, Puerto Madryn o Trelew”, afirmó el mandatario.