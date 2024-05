Torres: "No estoy de acuerdo con Bullrich en fusionar al PRO con el gobierno de Milei"

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, se diferenció de la postura de la dirigente del PRO y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de ser parte del actual gobierno y advirtió que ese espacio político al fusionarse podria perder la posibilidad de construir poder.

En diálogo con LN+, Torres expresó “lo más sano para el PRO es recuperar la vocación de poder. No estoy para nada de acuerdo con lo que plantea la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de fusionar el PRO con el Gobierno”.

“Cuando un espacio pierde la capacidad o la vocación de poder, se desgrana y no hay más forma de construir. Yo no formaría parte ni sería funcionario de este Gobierno”, afirmó.

Éramos pocos y apareció un exministro de Macri en las desiertas playas comodorenses

“Si existiera la posibilidad, yo elijo no fusionarme y me iría. Hay un Gobierno con el que estoy de acuerdo en algunas cosas pero hay muchas en las que no coincido”, reconoció.

“Si mi espacio es fagocitado por el espacio del Gobierno Nacional; estaría siendo contradictorio con lo que yo creo”, evaluó Torres en diálogo con ‘La Nación +’.