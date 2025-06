En el marco del pedido realizado ante el Gobierno nacional para hacerse cargo de obras de reparación en la Ruta 40 a cambio de deuda que Chubut mantiene con Nación, el gobernador Torres aseguró que se está analizando la posibilidad de instalar balanzas para camiones que transitan por el territorio provincial, especialmente apuntando a los transportes chilenos.

“Queremos ver el marco legal para poder hacerlo rápido y bien, y que no se judicialice y quede trabado años, como ha pasado en otra oportunidad. Pero los camiones chilenos que ingresan a nuestras ruta tienen que pagar por el mantenimiento de esas rutas”, afirmó el mandatario provincial durante un acto realizado este jueves en la Casa de Gobierno, según informó Canal 12.

Sobre el pedido presentado ante Nación, Torres detalló: “El pedido formal por la ruta 40 ya lo hicimos, ahora Vialidad Nacional tiene que mandar la autorización. Estamos diciendo, ‘esa ruta es un peligro para cientos de familias chubutenses y de argentinos que corren riesgo sus vidas. No les estamos pidiendo que intervengan ustedes, déjenos a nosotros intervenir’”.

La agenda energética de Chubut y los cambios de mano pendientes en los yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge

Además, remarcó que el objetivo es comenzar con los trabajos lo antes posible, especialmente en la zona de Tamarisco, donde aseguró que la ruta es "intransitable”, y que el mismo mecanismo de compensación de deuda podría aplicarse en la Ruta 25.

Exención del Impuestos de Sellos

El gobernador anunció además el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para eximir del Impuesto de Sellos a operaciones de capitalización en todo el territorio provincial. La iniciativa tiene como finalidad facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al crédito productivo y generar un círculo virtuoso de inversión, empleo y desarrollo económico.

“Hoy, más allá de celebrar que somos la primera provincia que avanza firme en un esquema de calidad institucional y transparencia fiscal, vamos a dar un paso más para terminar de desbloquear un cuello de botella que atenta contra inversiones importantes”, expresó el mandatario durante la apertura oficial de la jornada sobre “Transparencia fiscal y regularización patrimonial de las PyMEs para el crédito productivo” desarrollada esta mañana en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno.

“No vamos a tolerar más privilegios”: Torres cuestionó el "auto aumento" de los jueces y los sueldos millonarios del Senado

Sobre el proyecto, detalló: "Con inteligencia y con un trabajo de la Agencia de Desarrollo provincial, decidimos que quienes quieran capitalizar su empresa para poder tener acceso al crédito, va a estar exento durante 12 meses y se le va a condonar 24 meses para atrás para que puedan capitalizar esas empresas”.

Por último, señaló: “Vamos a eximir de impuestos al sello a todos los que capitalicen sus empresas de acá a doce meses, y condonar la deuda de doce meses hacia atrás; es decir, Impuesto al Sello 'cero' para la capitalización de empresas en nuestra provincia”.

Asunción del titular de la ARECh

En otra actividad realizada este jueves por la mañana, Torres le tomó juramento al titular de la flamante Agencia de Recaudación de Chubut (ARECh), Pablo Asnaghi. “Es un perfil técnico con mucho recorrido en lo que era la Afip, que ahora es ARCA. Tiene el conocimiento que necesitamos para tener una trazabilidad fiscal mucho más inteligente”, afirmó el mandatario provincial.

Chubut pide hacerse cargo de obras en la Ruta 40 a cambio de deudas que la provincia tiene con Nación

Además, remarcó la necesidad de aplicar la tecnología que adquirirá la agencia para colaborar con los municipios. “Necesitamos que los municipios se modernicen y que también entiendan que, cuando bajamos algunos impuestos, es un círculo virtuoso que no necesariamente se ve en un costo fiscal, sino que se termina recaudando por otros tributos que no son tan regresivos, que no son tan distorsivos”, sostuvo.

Ente esos desafíos, explicó, se destaca el proyecto para estandarizar el cobro de Ingresos Brutos. “Tenemos la posibilidad de empezar a trazar un camino hacia una provincia mucho más eficiente y ayudar a los municipios, desde el más grande hasta el más chico", aseguró.