RAWSON (ADNSUR) - El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres, en su intervención en la sesión que solicitó el interbloque de Juntos por el Cambio, hizo referencia al proyecto que propone declarar la emergencia educativa a nivel nacional, poniendo de manifiesto la crítica situación que se vive en la provincia de Chubut.

En ese sentido, Torres sostuvo que “Por más que algunos quieran desviar la atención de los temas importantes, para no asumir un costo político, la realidad nos da muestras de la crítica situación que estamos viviendo en Chubut en materia de educación, donde hace más de dos años y medio que los chicos no tienen clases de manera regular, donde los docentes no cobran sus sueldos en tiempo y forma, y donde hay serios problemas de infraestructura escolar”.

La sesión especial fue convocada de manera previa a la citada la Presidencia de la Cámara, y trató temas que el interbloque de Juntos por el Cambio consideró urgente y que no estaban en la agenda del oficialismo, entre lo que se encontraba, la emergencia educativa. En relación a ello, el Diputado manifestó: "Si bien declarar la emergencia educativa probablemente no sea suficiente para recuperar el tiempo perdido, no vamos a poder solucionar ningún problema si no partimos de la base de reconocer que este problema efectivamente existe”, y agregó: “Por eso invito a los legisladores del oficialismo a que nos expliquen a todos, a los docentes y a las familias chubutenses, por qué según ellos la situación no amerita declarar la emergencia educativa”.

Durante su intervención en el recinto, Torres indicó que “la educación es la herramienta por excelencia para poder forjar los cimientos de una sociedad pujante y hoy lamentablemente hay muchos argentinos que están privados de ese derecho”. Además, dijo que “La mentira y la corrupción en la provincia de Chubut hipotecó el futuro de los más chicos, privandolos del derecho a estudiar, a soñar, y privandolos de una herramienta esencial para defenderse de cualquier injusticia el día de mañana, la educación”.

Por último, el legislador nacional invitó a sus compañeros de banca a “insistir en el tratamiento de este tema, a entender que por lo menos por parte de quienes circunstancialmente estamos ocupando estas bancas tenemos la obligación de tener una comprensión común de la realidad de los argentinos, y si hay un tema que debería estar en agenda en medio de semejante crisis es la educación”.